Ким Чен Ын планирует новое вмешательство в войну РФ против Украины
- 27.07.2025, 10:04
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В Reuters раскрыли подробности.
Пхеньян может отправить дополнительные войска в Россию уже в августе 2025 года. Так, за усиление российской армии, КНДР получает от Москвы технологии для запуска спутников и наведения ракет.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления южнокорейских парламентариев, а также разведки.
Северная Корея может отправить дополнительные войска в Россию уже в августе этого года для участия в войне против Украины.
«Время дополнительного развертывания войск - предположительно август», - заявил депутат Ли Сонг-Квун (Lee Seong-kweun) после закрытой встречи с представителями Национальной службы разведки (NIS).
Москва готовится к масштабному наступлению
Южнокорейская разведка считает, что Россия планирует крупную наступательную операцию против Украины в августе, и возможное участие северокорейских подразделений связано именно с этими планами.
Так, Пхеньян уже начал новую мобилизацию военных для отправки в Россию.
Кроме того, в мае в Северную Корею приезжал один из ключевых представителей Совета безопасности РФ, что, вероятно, стало частью координации.
Вооружение в обмен на военные технологии
Также сообщается, что Северная Корея поставляет России артиллерийские снаряды и ракеты, а в обмен получает техническую помощь, в частности - в запуске спутников и системах наведения ракет.
Эти договоренности стали возможными в рамках пакта о взаимной обороне, который главы КНДР Ким Чен Ын и РФ Владимир Путин подписали в июне 2024 года во время саммита на космодроме «Восточный».
Сближение Пхеньяна и Москвы вызывает беспокойство в регионе. Высокопоставленные чиновники Южной Кореи и США уже осудили любое участие КНДР в войне в Украине, заявив, что это лишь усиливает конфликт и изоляцию КНДР на мировой арене.