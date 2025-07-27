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Ким Чен Ын планирует новое вмешательство в войну РФ против Украины

  • 27.07.2025, 10:04
  • 1,384
Ким Чен Ын планирует новое вмешательство в войну РФ против Украины
Фото: AFP

В Reuters раскрыли подробности.

Пхеньян может отправить дополнительные войска в Россию уже в августе 2025 года. Так, за усиление российской армии, КНДР получает от Москвы технологии для запуска спутников и наведения ракет.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявления южнокорейских парламентариев, а также разведки.

Северная Корея может отправить дополнительные войска в Россию уже в августе этого года для участия в войне против Украины.

«Время дополнительного развертывания войск - предположительно август», - заявил депутат Ли Сонг-Квун (Lee Seong-kweun) после закрытой встречи с представителями Национальной службы разведки (NIS).

Москва готовится к масштабному наступлению

Южнокорейская разведка считает, что Россия планирует крупную наступательную операцию против Украины в августе, и возможное участие северокорейских подразделений связано именно с этими планами.

Так, Пхеньян уже начал новую мобилизацию военных для отправки в Россию.

Кроме того, в мае в Северную Корею приезжал один из ключевых представителей Совета безопасности РФ, что, вероятно, стало частью координации.

Вооружение в обмен на военные технологии

Также сообщается, что Северная Корея поставляет России артиллерийские снаряды и ракеты, а в обмен получает техническую помощь, в частности - в запуске спутников и системах наведения ракет.

Эти договоренности стали возможными в рамках пакта о взаимной обороне, который главы КНДР Ким Чен Ын и РФ Владимир Путин подписали в июне 2024 года во время саммита на космодроме «Восточный».

Сближение Пхеньяна и Москвы вызывает беспокойство в регионе. Высокопоставленные чиновники Южной Кореи и США уже осудили любое участие КНДР в войне в Украине, заявив, что это лишь усиливает конфликт и изоляцию КНДР на мировой арене.

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