На Wildberries появился неожиданный белорусский товар 27.07.2025, 10:12

Подготовка длилась более года.

В июле Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов начал продавать оригинальные запчасти для тракторов BELARUS на маркетплейсе Wildberries. Об этом пишет «Трактор.бел» со ссылкой на начальницу бюро протокола и рекламы предприятия Юлию Крук, передает «Зеркало».

«Запуск продаж на Wildberries — результат более чем годовой подготовки», — заявила Юлия Крук.

Запчасти продают под брендом BZTDA.OFFICIAL. Решение о выходе на маркетплейс приняли «в ответ на многочисленные запросы потребителей».

Уже оформлены первые заказы, и завод отмечает небольшую, но стабильную активность. В случае успеха планируется выход и на другие площадки, в том числе Ozon.

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