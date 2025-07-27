На Wildberries появился неожиданный белорусский товар
- 27.07.2025, 10:12
Подготовка длилась более года.
В июле Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов начал продавать оригинальные запчасти для тракторов BELARUS на маркетплейсе Wildberries. Об этом пишет «Трактор.бел» со ссылкой на начальницу бюро протокола и рекламы предприятия Юлию Крук, передает «Зеркало».
«Запуск продаж на Wildberries — результат более чем годовой подготовки», — заявила Юлия Крук.
Запчасти продают под брендом BZTDA.OFFICIAL. Решение о выходе на маркетплейс приняли «в ответ на многочисленные запросы потребителей».
Уже оформлены первые заказы, и завод отмечает небольшую, но стабильную активность. В случае успеха планируется выход и на другие площадки, в том числе Ozon.