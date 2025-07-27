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Долгожданный недорогой кроссовер Mazda показали в другом виде

  • 27.07.2025, 10:46
  • 1,608
Долгожданный недорогой кроссовер Mazda показали в другом виде

Авто является одним из наиболее успешных представителей популярного сегмента.

Недорогой кроссовер Mazda CX-5 – долгожданный автомобиль, который рассекретили официально в третьем поколении. Но уже после премьеры машину показали в совершенно другом виде.

Этот японский кроссовер является одним из наиболее известных и успешных представителей популярного сегмента. На канале LUXYCAR показали машину в попытке пофантазировать на тему альтернативного дизайна серийного варианта. Хотя настоящая внешность у машины другая.

Новая Mazda CX-5 2026 модельного года стала немного крупнее и в длину вытянулась почти до 4,7 м. Вместе с увеличенной колесной базой это позволило обустроить очень просторный салон кроссовера.

Для японского кроссовера Mazda подготовили новый двигатель Skyactiv-Z. Это очень эффективный четырехцилиндровый мотор объемом 2,5 л. Компания разработала своими силами гибридную силовую установку для кроссовера на базе этого ДВС. Однако такая модификация в линейке появится позже.

Двигатель Mazda CX-5 пока будет один – прежний бензиновый мотор объемом 2,5 л мощностью около 190 л.с. Цена Mazda CX-5 третьего поколения составит примерно 30 000 долларов за базовый вариант. В продаже машина ожидается до конца 2025 года.

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