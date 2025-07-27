Брошенные на растерзание российские военные попали в ловушку ВСУ 27.07.2025, 11:40

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На видео оккупанты жалуются, что украинские снаряды бьют «насквозь».

Российские оккупанты попали в ловушку, когда эвакуировали своих погибших. Им пришлось прятаться под старой подбитой техникой, которую воины Сил обороны Украины ежеминутно добивали дронами, пишет OBOZ.UA.

Видео, снятое одним из военных РФ, попало в сеть. На опубликованных кадрах российский захватчик показывает «лисью нору», где он спрятался с сослуживцами во время эвакуации своих «двухсотых».

В итоге россияне оказались брошенными на растерзание украинским дронам.

Оккупант пожаловался, что снаряды Вооруженных сил Украины бьют «насквозь».

«Ох, б..., как все разворотило. Вот они тут лежат в пакетах запакованные (оккупанты. – Ред.). Вот, здесь лисья нора. Пробита с двух сторон. Каким-то снарядом... Насквозь бьет. Сейчас е....нули, а у нас вот люк. Летит опять. Люк открылся. Он сейчас въе...ет – и все. Смысла находиться здесь не вижу», – сказал он.

Военный РФ предположил, что вскоре ВСУ начнут забрасывать их гранатами.

«Сверху будут скидывать гранаты – и п...а. Больше ни...я мы не сделаем. Долбят в люк. Опять жужжит», – говорят оккупанты на видео.

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