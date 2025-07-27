Стеллан Скарсгард получит «Сердце Сараева»
- 27.07.2025, 11:40
Это высшая награда во всех категориях на Сараевском кинофестивале.
Шведский актер Стеллан Скарсгард станет лауреатом «Почетного сердца Сараево» на 31-м кинофестивале в Сараево, который пройдет с 15 по 22 августа, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).
Скарсгард — давний друг фестиваля и один из попечителей фонда Катрины Картлидж, стипендии которого вручаются в рамках фестиваля.
«Сараевский кинофестиваль остается местом, где поднимаются важные темы, наполненные страстью к жизни. Я люблю туда возвращаться», — отметил актер.
Директор фестиваля Йован Марьянович заявил: «Для нас честь вручить эту награду актеру с такой глубиной, силой и целостностью. Его вклад в мировое кино неоценим».
Скарсгард начал карьеру в 15 лет, а позже работал в Королевском драматическом театре Стокгольма. Международный успех пришел в 1982 году после роли в фильме «Убийца-идиот», за которую он получил Серебряного медведя в Берлине.
С тех пор он снимался у крупнейших режиссеров Европы и Голливуда — Ларса фон Триера, Стивена Спилберга, Гаса Ван Сента, Милоша Формана и других. Зрители знают его по фильмам «Догвилль», «Пираты Карибского моря», «Тор», «Чернобыль» и «Дюна».