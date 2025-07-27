Поздно пить «Боржоми» Александр Невзоров

27.07.2025, 11:44

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Александр Невзоров

Путин провел успешную работу против России.

МИД РФ призвал учредить Международный день борьбы с русофобией.

Официальный представитель МИД Захарова предложила учредить Международный день борьбы с русофобией. Об этом она сказала во время выступления в летней школе дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ) для представителей госуправления.

Наезд на русофобию, как минимум, нелогичен.

Русофобия - явление естественное и здравое. Она стоит в одном ряду с прочими «фобиями», которые, тоже, не были «придуманы», а возникли, как неизбежная реакция на токсичный, агрессивный, опасный фактор.

К примеру:

Лепрофобия (боязнь проказы), арахнофобия (неприятие пауков ), танатофобия ( непереносимость разлагающихся трупов), акарофобия (непереносимость клещей и чесотки) и пр. фобии - закономерный «ответ» на вредоносные или уродующие явления.

Русофобия прочно встала в один ряд со всеми известными фобиями. Это нормальная реакция на муки, пытки, репрессии, геноциды, оккупации, убийства и беззакония, которыми хорошо известна страна.

Странно было бы предъявлять претензии к лепрофобу или танатофобу.

Еще страннее претензии к русофобу, особенно к тому, которого уже покусала спятившая Россия.

Русские сами приложили очень много усилий к тому, чтобы русофобия стала цивилизационным нормативом.

«Боржоми пить поздно».

За год войны у Путина прекрасно получилось сделать слово русский синонимом беды, беззакония и ядерного шантажа.

Проделав огромную и успешную работу по изменению смысла слов «русский и Россия» - кремлевский режим вдруг обиделся на «русофобию», которая стала вполне позитивным термином, означающим борьбу со злом, войной и диктатурой.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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