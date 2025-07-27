Что можно съесть, если в кармане всего один белорусский рубль? 1 27.07.2025, 11:51

Журналисты провели эксперимент.

Говорят, что за один рубль сейчас ничего не купишь, но так ли это? Журналистка издания Myfin решила проверить совпадает ли теория с практикой и отправилась по магазинам. В «Евроопте», «Алми», «Три цены» в Бресте она посмотрела, можно ли и что позволить себе из еды на столь скромную сумму.

Если у вас всего 1 рубль на еду, то вы можете приобрести одну пачку лапши быстрого приготовления, упакованную в целлофановый пакет. Выбор достаточно большой. Лапша в одноразовом контейнере или миске обойдется в 2−3 раза дороже.

Хотите чего-нибудь полезного? За рубль можно взять 700-граммовый пакет перловой крупы. Хватит на неделю завтраков, обедов или ужинов. Также журналистка нашла полукилограммовую упаковку ячневой крупы по цене 89 копеек.

По цене до 1 рубля можно купить пакет макарон. Увы, на нем написано «Группа Б», а идеальный вариант — все же «Группа А». Но ведь бюджет — всего 1 рубль.

Пакетированные каши автор нашла и за 99 копеек, и за 69 копеек. С лесными ягодами, с семенами чиа. Выбор большой даже с нашим скромным бюджетом. За 1 рубль вы можете купить быстрый суп на выбор.

Не мясо, конечно же, но хоть что-то на него похожее: греческий мясной паштет по 95 копеек за 100 грамм (на фото — слева в золотистой упаковке).

На ценнике сырка «Дружба» виднеется табличка «Продукт с заменителем молочного жира». Если присмотреться к ценнику, это не сырок, а «продукт плавленый с сыром». Весит 70 грамм и стоит 99 копеек. Обычные плавленые сырки весят по 80−90 грамм и стоят в 1,5−2 раза дороже.

Айраном, конечно, не наешься. Зато это еда, которую можно себе позволить в рамках эксперимента. Автору повезло увидеть его по цене в 99 копеек — в других местах он стоил чуть дороже.

Творог без сахара в стаканчике — по 83 копейки. Также по цене до 1 рубля доступны коробка 0,25 л детского молока (79 копеек), маленькая коробка готовой молочной каши с рисом (75 копеек за 207 грамм), «Нежный» йогурт (на скидке найден за 75 копеек), йогурты «Савушкин» (87−99 копеек), глазированные сырки от разных производителей (около 90 копеек).

Если у вас есть всего 1 рубль, вы точно сможете поесть сладкого. Батончик халвы мы нашли за 99 копеек на скидке, конфеты «Аэрофлотские» (две палочки в одной упаковке) и гематоген — по 99 копеек. Батончик мюсли 85 копеек, столько же стоит бисквитное пирожное.

Можно даже позволить себе нечто похожее на мороженое: фруктовый лед или десерт (тот, который выглядит как мороженое, но из-за состава не может им называться).

Пачка печенья способна утолить чувство голода как минимум на 1 час. За эти же деньги вы сможете взять гречневые цельнозерновые хлебцы. Или пакетик соленых сухариков «Кириешки», «Хрустим», «От Мартина».

В целом, если зайдете в хлебный отдел, имея всего 1 рубль, вы наверняка найдете булочку на свой бюджет. Мы нашли булочку с повидлом за 89 копеек, круассан за 99 копеек, половинку хлеба «Стары Менск» за 87 копеек.

Что еще? А еще вашего рубля точно хватит, чтобы купить коробку детского сока либо пол-литровую бутылку воды, хотя и не любую.

Итог

Да, на рубль особо не разгуляешься: сложно на эти деньги поесть вкусной и полезной еды (исключение — перловка, которая полезная и для кого-то даже вкусная). Тем не менее вы не умрете от голода, если у вас есть на руках хотя бы такая сумма.

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