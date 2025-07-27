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The Guardian: РФ применяет тактику камикадзе из-за «идиота Путина»

  • 27.07.2025, 12:07
The Guardian: РФ применяет тактику камикадзе из-за «идиота Путина»

Россияне умышленно жертвуют штурмовыми отрядами, чтобы создать видимость «прорыва».

Россия применяет тактику камикадзе, чтобы продвигаться на Донбассе, хоть и очень медленными темпами. Об этом говорится в репортаже The Guardian.

72-летний пенсионер Валентин Великий из села Малиевка, что на границе Днепропетровской и Донецкой областей, на днях потерял все: дом, имущество и единственного соседа. Над его домом пролетали ракеты, а одна из них разрушила сарай.

«Я услышал взрыв. Моего сарая не стало через мгновение. Ничего не осталось. Видимо, это была планирующая бомба или что-то такое», - рассказывает Великий.

Он провел день в подвале, а утром отправился пешком в ближайшее село, минуя воронки на дорогах. Пенсионер жалуется, сев в микроавтобус волонтеров:

«Этот идиот Путин хочет забрать все. Нашу самую плодородную землю. Вот в чем вся суть».

Тактика мясных штурмов

Украинские военные, которые держат оборону в регионе, говорят, что россияне ведут «коварную» и затратную в человеческих ресурсах войну.

«Несколько придурков-российских солдат поднимают флаг возле села. Через несколько минут мы их уничтожаем», - говорит Алексей Будилов, офицер боевой бригады.

По его словам, противник умышленно жертвует штурмовыми отрядами, чтобы создать видимость прорыва.

«Они понесли колоссальные потери в живой силе, чтобы достичь мимолетной видимости успеха», - добавляет Будилов.

Он также описывает российские атаки: сначала продвигается танк в «клетке», за ним - бронетехника и грузовики с пехотой. Основная цель - пробить линию обороны любой ценой.

Капитан Виктор Данищук из 31-й механизированной бригады признает, что украинским силам не хватает техники:

«Наш единственный вариант - продолжать борьбу. Мы защищаем свою землю».

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