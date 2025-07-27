The Guardian: РФ применяет тактику камикадзе из-за «идиота Путина»
- 27.07.2025, 12:07
Россияне умышленно жертвуют штурмовыми отрядами, чтобы создать видимость «прорыва».
Россия применяет тактику камикадзе, чтобы продвигаться на Донбассе, хоть и очень медленными темпами. Об этом говорится в репортаже The Guardian.
72-летний пенсионер Валентин Великий из села Малиевка, что на границе Днепропетровской и Донецкой областей, на днях потерял все: дом, имущество и единственного соседа. Над его домом пролетали ракеты, а одна из них разрушила сарай.
«Я услышал взрыв. Моего сарая не стало через мгновение. Ничего не осталось. Видимо, это была планирующая бомба или что-то такое», - рассказывает Великий.
Он провел день в подвале, а утром отправился пешком в ближайшее село, минуя воронки на дорогах. Пенсионер жалуется, сев в микроавтобус волонтеров:
«Этот идиот Путин хочет забрать все. Нашу самую плодородную землю. Вот в чем вся суть».
Тактика мясных штурмов
Украинские военные, которые держат оборону в регионе, говорят, что россияне ведут «коварную» и затратную в человеческих ресурсах войну.
«Несколько придурков-российских солдат поднимают флаг возле села. Через несколько минут мы их уничтожаем», - говорит Алексей Будилов, офицер боевой бригады.
По его словам, противник умышленно жертвует штурмовыми отрядами, чтобы создать видимость прорыва.
«Они понесли колоссальные потери в живой силе, чтобы достичь мимолетной видимости успеха», - добавляет Будилов.
Он также описывает российские атаки: сначала продвигается танк в «клетке», за ним - бронетехника и грузовики с пехотой. Основная цель - пробить линию обороны любой ценой.
Капитан Виктор Данищук из 31-й механизированной бригады признает, что украинским силам не хватает техники:
«Наш единственный вариант - продолжать борьбу. Мы защищаем свою землю».