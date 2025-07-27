Ученые нашли применение 950 миллиардам одноразовых масок после COVID-19 27.07.2025, 12:10

Их используют в производстве материалов для электроники электромобилей.

Исследователи из Австралии и Китая разработали инновационный метод превращения огромного количества одноразовых масок из полипропилена, накопившихся за пандемию, в нанокомпозитную пленку с уникальными тепловыми и электромагнитными свойствами, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

С 2020 года было выброшено более 950 миллиардов масок — около 3,8 миллиона тонн пластика, который в основном попадает на свалки или сжигается, загрязняя окружающую среду токсичными веществами и микропластиком. Профессор Пинган Сонг из Университета Южного Квинсленда подчеркивает, что без устойчивых решений эта проблема только усугубится.

Новое решение предусматривает очистку и измельчение использованных масок, обработку их кислотой и покрытие положительно заряженными графеновыми нанопластинками. После прессования при 140 °C получается пленка с высокой теплопроводностью — 87 Вт/(м·К), что в 100 раз лучше обычного пластика, и с отличной защитой от электромагнитных помех — 88 дБ при толщине 0,8 мм.

Такие свойства делают материал идеальным для охлаждения и экранирования электронных компонентов в 5G, 6G, электроавтомобилях и аэрокосмической технике. Испытания показали, что пленка сохраняет стабильность при многократных циклах работы и эффективно блокирует радиосигналы.

Экологическая оценка проекта показывает, что переработка 1 кг масок позволяет сэкономить 3,47 МДж энергии и сократить выбросы CO₂ на 2,53 кг по сравнению с захоронением. При этом переработка может приносить прибыль около 468 долларов на тонну отходов.

Команда уже планирует расширить технологию на другие медицинские и пластиковые отходы и обсуждает запуск пилотного производства к 2026 году. Профессор Сонг призывает правительства поддержать создание программ по переработке масок, чтобы обеспечить устойчивый поток сырья для высокотехнологичных материалов.

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