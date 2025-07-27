Почему Трамп резко начал помогать Украине: нерассказанная история Юрий Богданов

27.07.2025, 12:20

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Юрий Богданов

Реакция президента США была мгновенной.

Полная, нерассказанная история разворота Трампа по Украине.

Британское издание The Telegraph разобралось, что стало ключевым толчком к изменению позиции Трампа по Украине.

Политический разворот Дональда Трампа в отношении Украины, который привел к разблокированию военной помощи, был запущен одним телефонным звонком на фоне массированной российской атаки.

Все началось рано утром 4 июля, когда министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский позвонил генералу в отставке Киту Келлогу, главному посланнику Трампа по вопросам Украины. За два дня до этого администрация Трампа неожиданно заморозила поставки оружия в Киев, что вызвало опасения, будто Украину снова оставляют на произвол судьбы.

Сикорский сообщил, что ночью во время массированного удара по Киеву (11 ракет и 539 дронов) было повреждено польское консульство. «Путин смеется над вашими мирными усилиями», - сказал он Келлогу, призывая возобновить поставки боеприпасов для ПВО. Особенно тревожным было то, что эта атака произошла всего через несколько часов после телефонного разговора Трампа с Путиным о прекращении огня.

Для генерала Келлога удар по дипломатической миссии союзника по НАТО стал сигналом о риске неконтролируемой эскалации. Он немедленно позвонил президенту Трампу. После коротких поздравлений с Днем независимости, Кэллог доложил о ситуации, отметив повреждение польского консульства, и порекомендовал возобновить поставки ракет к системам ПВО «Patriot».

Реакция Трампа была мгновенной. Он приказал Пентагону немедленно отправить часть систем PAC-3, которые были заблокированы. Трамп поручил Кэллогу лично связаться с министром обороны Питом Хэгсетом и передать приказ. Это было важно, поскольку ранее Хегсет заморозил помощь без ведома Белого дома. На этот раз Келлог четко дал понять, что это прямой приказ президента. В тот же день Трамп заверил президента Владимира Зеленского, что поможет с потребностями Украины в противовоздушной обороне.

Этот резкий разворот США стал сигналом для европейских столиц. Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил покупать системы «Patriot» для Украины. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выдвинул еще более привлекательную для Трампа идею: европейские союзники и Канада возместят США стоимость американского оружия, которое будет поставляться в Украину.

Советники, такие как Келлог, представили это соглашение Трампу как воплощение его принципа «Make America Great Again» - Европа платит за американское оружие, что демонстрирует силу США и заставляет Путина идти на переговоры.

Уже через девять дней, 13 июля, Трамп вместе с Рютте официально объявил о создании конвейера помощи на сумму $10 миллиардов, а также о возможных сокрушительных торговых тарифах против России.

Результаты не заставили себя ждать. Первые ракеты-перехватчики были отправлены, а вскоре в Украину прибыла система «Patriot» по соглашению с Германией. Позже Берлин объявил о передаче еще пяти батарей при финансовой поддержке Норвегии. Чтобы ускорить процесс, Вашингтон даже принял решение перенаправить в Украину системы, которые ранее предназначались для Швейцарии.

Юрий Богданов, «Телеграм»

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