Дом с оккупантами сложился, как карточный, после атаки дрона-камикадзе 27.07.2025, 12:30

Дом с оккупантами сложился, как карточный, после атаки дрона-камикадзе

Пилоты 34-й отдельной бригады береговой обороны ВСУ, обнаружив вражеский дрон, не стали его сбивать, а проследили, куда он приземлится, что позволило уничтожить всю вражескую позицию вместе с операторами.

Об этом сообщили на странице 34-й ОБрБО, передает Цензор.НЕТ.

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