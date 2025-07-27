Дом с оккупантами сложился, как карточный, после атаки дрона-камикадзе
27.07.2025, 12:30
Дом с оккупантами сложился, как карточный, после атаки дрона-камикадзе
Пилоты 34-й отдельной бригады береговой обороны ВСУ, обнаружив вражеский дрон, не стали его сбивать, а проследили, куда он приземлится, что позволило уничтожить всю вражескую позицию вместе с операторами.
Об этом сообщили на странице 34-й ОБрБО, передает Цензор.НЕТ.
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