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«Поливать будет без продыху»

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  • 27.07.2025, 12:39
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«Поливать будет без продыху»

Синоптики предрекли белорусам новый дождливый южный циклон.

Синоптики спрогнозировали белорусам дождливое окончание июля. По их расчетам, вслед за нынешним влажным циклоном, который уже обрушил на некоторые белорусские города и поселки месячные нормы осадков, придет еще один южный циклон, пишет Telegraf.news.

Впрочем, в ближайшие дни часть страны окажется под надежной защитой антициклона. Узнали, в каких регионах страны будет сухо и жарко, а кому нужно быть готовым к подтоплениям. где будет сухо при +32°С?

Согласно прогнозу профильного Telegram-канала @nadvorie, к вечеру воскресенья в Беларуси подойдет теплый фронт южного циклона.

«Будет много дождя, очень много», — предупредили специалисты, ссылаясь на данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF). По их расчетам, за двое суток — с 27 по 29 июля — выпадет до 70–90 мм осадков, то есть 1–1,5 месячные нормы.

Впрочем, выпадут они неравномерно: больше всего на этот раз достанется западной половине Беларуси. «А восток скорее всего будет защищен антициклоном и там будет сухо и жарко +28..+32°С«, — пояснили специалисты.

«Поливать будет без продыху» — Синоптики предрекли белорусам новый дождливый южный циклон. А где будет сухо при +32°С?

Аналогичный прогноз на ближайшие 3 дня дал и Белгидромет. По расчетам государственных синоптиков, в воскресенье, 27 июля, кратковременные дожди пройдут на большей части территории страны (на Брестчине и Гродненщине — местами сильные), в отдельных районах прогремят грозы с порывистым ветром.

А в начале новой рабочей недели, по прогнозу Белгидромета, Республика окажется во власти того самого нового южного циклона, центр которого будет постепенно смещаться с востока Польши на Швецию. В понедельник и вторник, 28 и 29 июля, синоптики спрогнозировали на большей части территории страны сильные дожди, порывистый ветер, грозы.

Температура:

28 июля: ночью +14..+20°С, максимальная днем +22..+29°С;

29 июля: ночью +13..+20°С, максимальная днем +21..+26°С, по востоку до +29°С.

По словам авторов Telegram-канала @nadvorie, и далее на следующей неделе «поливать Беларусь будет без продыху».

«Со среды на четверг еще один южный циклон, который выйдет из района Черного моря. Думаю, запросто в июле в этом году 2–3 месячные нормы по осадкам сделаем», — предупредили специалисты.

Об этом же говорил в своем традиционном прогнозе на неделю и белорусский синоптик Дмитрий Рябов. Выступая в эфире гостелеканала ОНТ, он предупредил белорусов, что ждать заметных изменений в погодных условиях на следующей неделе не стоит: дожди и грозы, по его словам, пока заканчиваться не собираются.

По прогнозу эксперта, первые дни августа, которые приходятся на конец следующей рабочей недели, будут такими же дождливыми, сохранится большая вероятность гроз и утренних туманом. При этом жара, по словам Рябова, пока не спадет: на субботу, 2 августа, он спрогнозировал в среднем по стране от +25 до +29°C, на воскресенье, 3 августа — от +23 до +28°C.

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