«Поливать будет без продыху» 3 27.07.2025, 12:39

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Синоптики предрекли белорусам новый дождливый южный циклон.

Синоптики спрогнозировали белорусам дождливое окончание июля. По их расчетам, вслед за нынешним влажным циклоном, который уже обрушил на некоторые белорусские города и поселки месячные нормы осадков, придет еще один южный циклон, пишет Telegraf.news.

Впрочем, в ближайшие дни часть страны окажется под надежной защитой антициклона. Узнали, в каких регионах страны будет сухо и жарко, а кому нужно быть готовым к подтоплениям. где будет сухо при +32°С?

Согласно прогнозу профильного Telegram-канала @nadvorie, к вечеру воскресенья в Беларуси подойдет теплый фронт южного циклона.

«Будет много дождя, очень много», — предупредили специалисты, ссылаясь на данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF). По их расчетам, за двое суток — с 27 по 29 июля — выпадет до 70–90 мм осадков, то есть 1–1,5 месячные нормы.

Впрочем, выпадут они неравномерно: больше всего на этот раз достанется западной половине Беларуси. «А восток скорее всего будет защищен антициклоном и там будет сухо и жарко +28..+32°С«, — пояснили специалисты.

«Поливать будет без продыху» — Синоптики предрекли белорусам новый дождливый южный циклон. А где будет сухо при +32°С?

Аналогичный прогноз на ближайшие 3 дня дал и Белгидромет. По расчетам государственных синоптиков, в воскресенье, 27 июля, кратковременные дожди пройдут на большей части территории страны (на Брестчине и Гродненщине — местами сильные), в отдельных районах прогремят грозы с порывистым ветром.

А в начале новой рабочей недели, по прогнозу Белгидромета, Республика окажется во власти того самого нового южного циклона, центр которого будет постепенно смещаться с востока Польши на Швецию. В понедельник и вторник, 28 и 29 июля, синоптики спрогнозировали на большей части территории страны сильные дожди, порывистый ветер, грозы.

Температура:

28 июля: ночью +14..+20°С, максимальная днем +22..+29°С;

29 июля: ночью +13..+20°С, максимальная днем +21..+26°С, по востоку до +29°С.

По словам авторов Telegram-канала @nadvorie, и далее на следующей неделе «поливать Беларусь будет без продыху».

«Со среды на четверг еще один южный циклон, который выйдет из района Черного моря. Думаю, запросто в июле в этом году 2–3 месячные нормы по осадкам сделаем», — предупредили специалисты.

Об этом же говорил в своем традиционном прогнозе на неделю и белорусский синоптик Дмитрий Рябов. Выступая в эфире гостелеканала ОНТ, он предупредил белорусов, что ждать заметных изменений в погодных условиях на следующей неделе не стоит: дожди и грозы, по его словам, пока заканчиваться не собираются.

По прогнозу эксперта, первые дни августа, которые приходятся на конец следующей рабочей недели, будут такими же дождливыми, сохранится большая вероятность гроз и утренних туманом. При этом жара, по словам Рябова, пока не спадет: на субботу, 2 августа, он спрогнозировал в среднем по стране от +25 до +29°C, на воскресенье, 3 августа — от +23 до +28°C.

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