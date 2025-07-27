Спасатель из Жодино «повторил» легендарный трюк Ван Дама 1 27.07.2025, 13:02

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Видео покорило соцсети.

SMM-щики белорусского МЧС опубликовали в официальном TikTok-аккаунте ведомства очередной вирусный ролик, который покорил соцсети. Его героем стал спасатель из Жодино, который «повторил легендарный трюк Жан Клод Ван Дама».

В оригинальном трюке американский актер садится на поперечный шпагат, стоя на зеркалах заднего вида двух идущих рядом грузовиков, которые едут задним ходом. Эффектный трюк показали в рекламном ролике компании Volvo в 2013 году. С тех пор он стал вирусным и повторялся в самых разных вариациях — от легковых авто до катеров и даже танков с БелАЗами.

И вот к Дню пожарной служб, который в Беларуси отмечается 25 июля, в МЧС выпустили ролик, в котором легендарный трюк повторил и спасатель из Жодино, сев на шпагат на лопастях вертолета спасательной службы. Несмотря на то, что ролик явно был сделан с помощью компьютерных технологий и носит юмористический характер, зрители в TikTok приняли его очень тепло. Он тут же завирусился, набрав за сутки более 770 тыс. просмотров и 87 тыс. лайков.

Кстати, оригинальный трюк Ван Дам выполнял на реальной площадке и единственное вмешательство компьютерной графики в нем, как утверждали его авторы — небольшая цветокоррекция. Компания Volvo Trucks позиционировала этот трюк как демонстрацию стабильности и точности своей системы динамического рулевого управления.

Отдав должное SMM-специалистам, которые ведут соцсети белорусского МЧС, давно прославились своими вирусными роликами, но не перестают находить цепляющие внимание зрителей сюжеты, комментаторы не преминули поупражняться в юморе.

«Не написано что «Выполнено профессионалами, не пытайтесь повторить». Я пошел пробовать», — написал один из них.

«Мы этот норматив раз в месяц сдавали, только еще с приседанием!» — шутя похвастался другой.

«Нет, это не монтаж, я видела своими глазами», — написала еще одна зрительница и ее утверждение поддержала другая: «Я птица которая проезжала рядом, задавайте вопросы».

Отдельную благодарность зрители выразили оператору — «за то что левитировал и снял для нас такой ролик».

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