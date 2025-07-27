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Санкции «задушили» российский Калининград

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  • 27.07.2025, 13:24
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Санкции «задушили» российский Калининград

Украинская разведка узнала о логистическом коллапсе.

Санкции разрушили традиционные маршруты поставок в Калининград. Морские перевозки выросли, но логистика испытывает коллапс.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

После введения санкций в 2022 году Россия существенно увеличила расходы на транзит грузов в Калининградскую область - анклав без сухопутного сообщения с остальной частью страны.

Ранее большинство поставок проходили через Литву, однако теперь этот маршрут сильно ограничен из-за квот и санкций.

Поэтому нагрузка перешла на морские пути.

Если в 2019 году каботажный грузооборот составлял около 0,4 млн тонн, то в 2024 году компания «Оборонлогистика» перевезла более 2 млн тонн грузов морем.

Однако рост объемов выявил слабые места - паромная инфраструктура испытывает перегрузки: очереди, дефицит мест и сокращение флота затрудняют бесперебойные поставки.

Особенно тяжело сейчас малому бизнесу - крупные операторы, пользуясь административным ресурсом, резервируют места на паромах заблаговременно и фактически вытесняют мелких перевозчиков с рынка.

Санкции не только дестабилизируют логистику, но и обостряют социально-экономические проблемы региона, демонстрируя уязвимость системы снабжения Калининграда.

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