Изобретен простой тест, позволяющий узнать, как долго еще будешь жить
- 27.07.2025, 13:38
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«Возраст мозга» не всегда соответствует паспортному.
Ученые из Университета Дьюка (США) разработали новый метод прогнозирования продолжительности жизни человека — с помощью МРТ головного мозга в возрасте 40 лет.
Согласно результатам исследования, снимки могут показать, насколько быстро стареет организм, и указать на риски развития серьезных заболеваний, таких как деменция, болезни сердца или инсульт.
Инструмент под названием DunedinPACE-N анализирует более 300 характеристик мозга — от толщины коры до объема гиппокампа и размера желудочков — и позволяет определить темп биологического старения человека. Чем быстрее эти изменения, тем больше риск преждевременной смерти или развития хронических недугов.
Участники исследования, мозг которых оказался «старее», на 40% чаще умирали в течение ближайших лет и на 18% чаще болели. А те, у кого мозг выглядел «моложе», лучше проходили тесты на память и мышление, а также имели более низкие показатели возрастных дегенеративных процессов.
В следующем этапе ученые проверили эффективность методики на выборке из 624 человек в возрасте от 52 до 89 лет, обнаружив, что у людей с ускоренным старением риск деменции возрастал на 60%.
Исследование, опубликованное в журнале Nature Aging, показало: «возраст мозга» не всегда соответствует паспортному, и регулярное МРТ может стать новым инструментом ранней диагностики и профилактики старения.