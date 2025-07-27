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Дочь Стива Джобса вышла замуж за олимпийского чемпиона

  • 27.07.2025, 13:53
Дочь Стива Джобса вышла замуж за олимпийского чемпиона

Свадьба была достойна наследницы технологической империи.

Дочь Стива Джобса, модель Ив Джобс, сыграла свадьбу с олимпийским чемпионом по конному спорту Гарри Чарльзом. Как сообщает Page Six, свадьба была достойна наследницы технологической империи.

Ив Джобс и Гарри Чарльз обменялись клятвами в церкви Святого Михаила и всех ангелов в Грейт-Тью (англиканский приходской храм в графстве Оксфордшир, Англия).

Наследница Apple Ив Джобс вышла замуж за олимпийского чемпиона сборной Великобритании в присутствии друзей и семьи из высшего общества, но невеста разочаровала местных жителей, когда пробралась на собственную свадьбу через черный ход.

Жена покойного генерального директора Apple, 61-летняя Лоуренс Пауэлл Джобс, потратила пять миллионов фунтов стерлингов на организацию четырехдневной свадьбы своей 27-летней дочери-модели. Дочь музыканта Брюса Спрингстина, Джессика, была среди девяти подружек невесты. После церемонии в церкви Ив Джобс и Гарри Чарльз отправились на вечерний прием.

Их свадебные торжества начались в среду — почти ровно через месяц после того, как Ив отправилась на итальянский остров Капри на роскошный девичник. Как сообщает The Daily Mail, среди гостей на свадьбе были замечены звездный шеф-повар, баронесса Рут Роджерс, дочь Билла Гейтса Джессика и дочь Романа Абрамовича София. Местные жители остались разочарованы, так как не увидели невесту. Телохранители и другие сотрудники службы безопасности не допускали публику в церковь.

Ив Джобс и Гарри Чарльз обручились в сентябре прошлого года, а начали встречаться в 2022 году.

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