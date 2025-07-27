«Если знаешь белорусский язык, здесь точно не пропадешь» 27.07.2025, 14:10

Фото: Unsplash

Белорусский айтишник переехал из Литвы в Польшу – и счастлив.

Число белорусских айтишников в Литве продолжает сокращаться – как и вообще белорусов. Вот рассказ одного из инженеров, Павла, который сменил Вильнюс на Варшаву. Своей историей парень поделился с журналистами Dev.by.

«В Польше не практикуют массовые аннулирования ВНЖ»

– Пару слов обо мне, рассказывает Павел. – Я энтузиаст информационных технологий, давно увлекаюсь ИТ-сферой. Окончил Вильнюсский университет по направлению «Информационные системы и кибербезопасность» на факультете прикладной информатики (Institute of Applied Informatics). Старт карьеры пришелся на третий курс университета, когда я присоединился к security-команде компании Wargaming. Оттуда начался мой путь в индустрии кибербезопасности. Сейчас работаю инженером по информационной безопасности в Capital.com.

Из Литвы в Польшу я переехал в 2024 году. Причина переезда была, к сожалению, не самая радостная: мне не продлили ВНЖ, и я был вынужден искать новое место для жизни.

Польшу я выбрал по нескольким причинам.

Во-первых, здесь, по моим наблюдениям и отзывам знакомых, хорошо относятся к белорусам, и сформировалось большое национальное сообщество. Во-вторых, польские язык и культура оказались для меня ближе, более привычными. Кроме того, в Польше гораздо стабильнее ситуация с документами: здесь не практикуют массовые аннулирования ВНЖ и, в целом, не создают искусственных трудностей для белорусов.

А с выбором города помогла определиться работа: компания предложила релокацию в Варшаву, ближе к офису.

Большой двор Вильнюсского университета. Фото: Diliff. CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

«Здесь точно не пропадешь»: плюсы и минусы Польши по сравнению с Литвой

– Начну с главного недостатка. Это почти полное отсутствие электронных систем в госучреждениях. Практически все вопросы нужно решать «ужондах»: заполнять бумажные формы вручную, стоять в очередях, носить пачки документов. Вся эта бумажная бюрократия кажется бесконечной. Иногда кажется, что вернулся лет на 20 назад, ведь даже в Беларуси многие процессы уже оцифрованы.

В Литве, например, я мог онлайн получить техпаспорт на автомобиль, заменить водительское удостоверение или оформить прописку. В Польше же все это нужно делать лично.

Исторический центр Варшавы. Фото: Unsplash

Главное преимущество – гораздо более близкая для меня культура, более понятный и «родной» язык. Если знаешь белорусский или украинский язык, бытовые вопросы можно решить даже без изучения польского. Здесь точно не пропадешь: в отличие от Литвы, где государственный литовский – это один из старейших языков Европы. Что не делает его легким для изучения, и это действительно чувствуется.

«Грош цена такому удобству»: разница в легализации

– В Польше я живу уже около года. Все это время осваивался на новом месте. Много времени отняли вопросы с документами: получение ВНЖ, замена водительского удостоверения, другие административные процессы. Все это требует времени и сил. Особенно в Польше, где многие процедуры, повторюсь, до сих пор остаются бумажными. ВНЖ типа Blue Card пришлось ждать шесть месяцев с момента подачи.

В этот же первый год я искал комфортную квартиру. Прошлым летом еще не спал «эмигрантский бум»: было сложно найти подходящее жилье, хорошие варианты в Варшаве стоят довольно дорого. Сейчас основные организационные моменты я уже закрыл, поэтому начинаю чувствовать себя «освоившимся».

Легализация в Польше оказалась вполне посильной задачей. Не такой уж и сложной, как может показаться на первый взгляд. Сам по себе процесс не очень тяжелый. Но он сильно затянут из-за бумажной бюрократии. Нужно постоянно записываться в ужонд, ждать свою очередь месяц или два, а после встречи столько же времени ждать и необходимый документ. Часто приходится отпрашиваться с работы, чтобы лично донести документы или подписать бумаги. Все это касается не только ВНЖ, но и других процедур вроде процесса замены водительских прав.

Дворцово-парковый комплекс Лазенки в Варшаве. Фото: Unsplash

Тем не менее все закончилось успешно, и какого-то негативного осадка не осталось. Спасибо Польше за позитивные решения и возможность здесь остаться.

Да, в Литве все гораздо более цифровое и удобное. Но когда при этом создаются искусственные трудности для иностранцев, в том числе белорусов, то грош цена такому удобству.

«Стереотип о «дешевой Польше» давно не актуален»: как переезд отразился на расходах

Самая большая статья расходов – это жилье. По моему опыту, аренда жилья в Польше ощутимо дороже, чем в Литве: примерно на 30% (если сравнивать с тем временем, когда я там жил).

Если у тебя нет семьи и ты снимаешь жилье один, то в Варшаве (или любом другом крупном городе Польши) нужно быть готовым платить порядка 4-5 тысяч злотых ($1100- 1400) за приличную двухкомнатную квартиру (one-bedroom apartment). А если хочется жить в центре, в новом доме, или взять квартиру побольше, эта сумма увеличится.

Все остальные расходы примерно такие же, как в Литве. Бензин стоит примерно столько же. Продукты, по ощущениям, процентов на 10 дешевле, но эта разница не слишком заметна. Приятный бонус в Польше – возможность дешевле поесть в ресторанах или выпить кофе. По моему опыту, это примерно на 20-30% дешевле, чем в Литве. Впрочем, экономия на продуктах и ресторанах полностью перекрывается более высокой арендной платой.

Варшавский трамвай. Фото: Unsplash

На мой взгляд, стереотип о «дешевой Польше» уже давно не актуален. Варшава и другие города активно развиваются и постепенно выходят на европейский уровень. Как по уровню жизни, так и по ценам.

«Абсолютно комфортный вариант»: впечатления от Польши и Варшавы

– Я не так давно переехал в Польшу, обосновался в Варшаве и сейчас сосредоточен на том, чтобы обустроить здесь свою жизнь. О переезде на новое место не думаю. Здесь меня устраивают люди, культура, общая атмосфера. Пока есть стабильный доход и все в порядке с документами. Польша для меня – абсолютно комфортный вариант.

Конечно, где-то может быть выше уровень дохода, или лучшими окажутся условия для жизни. Но на этом этапе для меня лично в Польше всего хватает. Здесь нет ощущения того, что страна недостаточно развита. В Польше хорошие дороги, удобное сообщение с другими странами Европы, много возможностей для путешествий.

Да, здесь нет некоторых преимуществ Западной Европы или в США. Но зато жилье здесь не стоит каких-то безумных денег. И нет сложностей с нелегальной иммиграцией, которые встречаются во многих западных странах.

Я благодарен Польше за предоставленные возможности. Самое главное для меня – это отношение к тебе в стране и возможность для спокойной легализации. За все время в Польше я ни разу не сталкивался с негативом или пренебрежением из-за того, что не идеально знаю польский язык. Все, включая сотрудников ужондов и других госучреждений, были очень доброжелательными, понимающими и готовыми помочь. В Польше чувствуешь себя желанным гостем, а для меня это действительно ценно.

Мой совет белорусам, которые думают о переезде в Польшу: настоятельно рекомендую учить польский язык, желательно еще до переезда. Здесь, в отличие от Литвы, где можно как-то обойтись русским или, в крайнем случае, английским, с этим гораздо сложнее. Но здесь, в отличие от Литвы, сложнее обойтись английским или русским. В Польше хотят слышать свой язык, и это правильно.

У меня от Варшавы однозначно позитивное впечатление. Много ресторанов, кафе, есть доступный и удобный общественный транспорт с метро и трамваями, которых нет в Вильнюсе (но стоит быть готовым к пробкам в час пик).

Зато всегда есть чем заняться. Город ощущается свежим, деловым и энергичным.

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