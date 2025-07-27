Стармер и Трамп обсудят пути завершения войны РФ против Украины

Стармер и Трамп обсудят пути завершения войны РФ против Украины1
- 27.07.2025, 14:23
Во время визита президента США в Шотландию.
Во время визита президента США Дональда Трампа в Шотландию премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует обсудить с ним, среди прочего, пути завершения войны России против Украины.
Об этом сообщает The Telegraph.
Как ожидается, во время разговора Стармера с Трампом речь пойдет о дальнейшей поддержке Украины.
Также отмечается, что во время встречи в Шотландии стороны обсудят пути прекращения российско-украинской войны, особенно с учетом последних заявлений Трампа с критикой в адрес российского диктатора Владимира Путина.
По данным издания, Стармер и Трамп также сосредоточатся на торговом соглашении, заключенном между Британией и США в мае, и обсудят прекращение огня в секторе Газа.