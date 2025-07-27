Белорусы теперь могут летать из Минска на известный азиатский курорт 27.07.2025, 14:31

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А что по ценам?

Еще в прошлом году белорусам не раз обещали запустить самолеты из Минска на популярный китайский курорт. И вот это случилось: с 8 октября «Белавиа» открывает прямые рейсы до города Санья на южное побережье острова Хайнань (Китай). Константин Матюшин, директор одного из минских турагентств рассказал в TikTok, много ли уже желающих купить такие туры, во сколько обойдется путешествие и почему с приобретением пакета стоит чуть-чуть повременить, пишет «Зеркало».

По данным «Белавиа», рейсы будут выполняться один раз в неделю — по средам. Вылет из Минска — в 04.40. Следовательно, отмечает Матюшин, тур можно приобрести на неделю, две либо на 21 ночь.

— Что касается стоимости, я бы еще неделю, наверное, присмотрелся, подождал. Пришло большое количество заявок, но пока не все туристические операторы, скажем так, взяли места на этом самолете, — в начале 20-х чисел июля поделился мнением специалист. — Поэтому не все еще подтягивают актуальные цены, но многие, конечно же, публикуют.

По словам директора турагентства, в среднем стоимость путешествия обойдется примерно от 1300 долларов на человека за семь дней.

— Причем, на неделю либо две — небольшая разница. Почему? Потому что основная стоимость — это, естественно, перелеты. Поэтому, если можете отдохнуть две недели, то разница будет долларов, наверное, 300. Выходит, средняя стоимость обычной путевки на две недели на двоих 2600−2800 долларов, — говорит он. — Это, в принципе, сопоставимо с отдыхом в Египте. В Египте, конечно, все включено, но Хайнань, наверное, поинтересней с точки зрения локации. В Египте все-таки много отдыхали, а здесь Азия на прямых самолетах.

Константин Матюшин отмечает: многие ему пишут, что лететь в Санья из Москвы дешевле, чем из Минска. По данным российского агрегатора туров tourvisor.ru, 27 июля самую дешевую путевку из РФ, например, на 3 августа, можно приобрести за 2623 доллара. Она включает тур на двоих взрослых на семь ночей. Проживание в трехзвездочном отеле в 2,5 километрах от моря. В то же время горящий тур в этот же отель на 30 июля стоит 1823 доллара.

Разницу в ценах руководитель турагентства не отрицает, но приводит по этому поводу свои аргументы. Главный из них — «Белавиа» летит напрямую в Санья.

— Сели, 10 часов — и вы уже на курорте, отдыхаете <…>, — отмечает Константин Матюшин. — Что касается вылетов из Москвы. Можно подешевле, но есть разные обстоятельства. Во-первых, самые дешевые рейсы летают [в город] Хайкоу. А это еще 300 километров от курорта [Санья]. Во-вторых, доехать до Москвы.

Он обращает внимание, что расстояние из Минска до Москвы примерно 700 километров. Преодолеть его тоже тоже влечет за собой расходы, как по деньгам, так и по времени.

— Следовательно, здесь 10 часов (речь про рейсы «Белавиа». — Прим. ред.), а там в два раза дольше, — подчеркивает специалист. — Другой момент, если это [рейс] «Аэрофлот» — прямой, регулярный, то и ценники из Москвы примерно такие же, как из Минска. Китайскими авиалиниями с пересадками кто-то летает (опытные путешественники), тоже можно. Пишут мне разную стоимость. Примерно 500−600 долларов на человека туда-обратно <…>. Опять же плюс отель, «двушка» (две тысячи долларов. — Прим. ред.) выйдет. С трансферами, затратами, плюс до Москвы доехать и обратно добраться.

Есть в числе минусов при вылетах на китайский курорт из Москвы и третий момент, на который обращает внимание Константин Матюшин.

— Многие пишут, что я какие-то сказки рассказываю, мне говорят: «Ой, из Москвы мы нормально летали и так далее». Вы летаете сколько? Раз в год? Два? Три? А мы каждый день отправляем туристов. Мы за год отправляем, наверное, больше тысячи человек. И из Москвы большой процент, — рассказывает он. — И каждый, наверное, шестой вылет оттуда происходит с какими-то задержками и переносами. Это тоже стоит учитывать.

В беседе под видео директора турагентства люди стали делится своими расходами на полеты на китайский курорт.

— Мы на двоих на октябрь [купили тур за] 1850 долларов на 10 ночей из Москвы, завтраки. Прилетаем в Санья, — написала @naytik82.

— В марте летали из Москвы. На двоих за 13 ночей [заплатили] 1300 долларов, с завтраками. Думаю, это стоит того, чтобы сэкономить. Это не 200−300 долларов разница, но 1300 на одного — это перебор. Далеко не каждый сможет позволить, — поделилась мнением @alerona.

Это мнение, к слову, Константин прокомментировал:

— 1300 долларов — это 1110 евро, сравнимо с отдыхом в трех-, четырехзвездочном отеле в Турции. Думаю, многие смогут позволить. В России тоже самое, кто-то летит регулярным «Аэрофлотом» (комфортнее, но дороже), кто выбирает более бюджетный способ.

Напомним, беларусам виза в Китай не нужна.

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