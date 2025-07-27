Атака дронов парализовала аэропорт Пулково в Ленинградской области РФ 2 27.07.2025, 14:49

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Задержаны около 100 рейсов.

В России из-за угрозы атак БпЛА 27 июля вводили план «Ковер» в Ленинградской области. В аэропорту «Пулково» не принимали и не выпускали самолеты, пишет OBOZ.UA.

Задержаны были более сотни рейсов. Об этом сообщали в «Росавиации» и в российских СМИ.

Что известно

О введении ограничений в «Пулково» в пресс-службе аэропорта объявили в 07:29.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – гласило сообщение.

В «Росавиации» уточнили: причиной ограничений стала «угроза атак БпЛА»: в это время жители Ленинградской области жаловались на «звуки взрывов в небе» и сообщали о «работе ПВО».

Российские пропагандисты скрупулезно подсчитывали количество задержанных вылетов/посадок: по данным одного из росСМИ, ограничения привели к задержанию более 100 рейсов.

По состоянию на 11:00 в «Пулково» утверждали, что «на запасные аэродромы направлено 22 рейса, 57 задержаны на вылет».

«В терминале приостановлены регистрации на рейсы, ограничен проход пассажиров в чистую зону. В связи с этим, убедительно просим пассажиров отмененных рейсов, а также встречающих и провожающих покинуть здание аэровокзала Пулково», – заявили в администрации аэропорта.

А уже спустя 5 минут в «Росавиации» заявили о снятии ограничений.

Кроме Ленинградской области, план «Ковер» этим утром объявляли в аэропортах Пскова, Нижнего Новгорода, Калуги и Волгограда.

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