«Вот это и есть реальность, никто таких зарплат не получает» 1 27.07.2025, 14:56

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Специалист по статистике назвала три нюанса в расчете средней зарплаты белорусов.

Данные о номинальной начисленной средней заработной плате, которые Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) публикует на ежемесячной основе, очень часто вызывают недоумение у белорусов, о чем те регулярно пишут в соцсетях. Некоторые жалуются, что данные, озвученные ведомством, не согласуются с той суммой, которую работники в Беларуси получают на руки. Однако во многом это недоумение вызвано тем, что люди не до конца понимают, что именно скрывается за показателем средней зарплаты. Специалист по статистике опубликовала ролик в TikTok, в котором разложила все по полочкам, пишет Telegraf.news.

Автор ролика, которая, по ее собственному признанию, работает в сфере статистики и имеет по этой специальности красный диплом одного из белорусских экономических университетов, перечислила 3 нюанса, которые люди обычно не учитывают, когда рассматривают данные о средней зарплате в Беларуси.

Согласно самым последним данным Белстата, номинальная начисленная средняя заработная плата белорусов в июне составила 2717,8 рубля. По сравнению с майским показателем она подросла на 65,5 рубля. Самый высокий показатель традиционно в Минске — 3598,2 рубля.

Первый, нюанс, про который забывают многие, заключается в том, что в статистике отражена так называемая «грязная зарплата». Несмотря на то, что Белстат всегда прямо указывает, что ежемесячно публикуются данные номинальной начисленной средней зарплаты, многие, сравнивая показатель со своим кошельком, забывают вычесть из этой суммы обязательные налоги и отчисления в фонд соцзащиты. Чтобы получить «чистую» сумму, из этого показателя нужно вычесть 14%: 13% подоходного налога и 1% обязательных отчислений в фонд социальной защиты населения (ФСЗН).

Если учесть этот момент, то окажется, что средняя «чистая» зарплата по Белстату в июне составляла 2337,3 рубля (для Минска — 3094,5 рубля).

Однако, по словам автора ролика, это не единственный нюанс официальной статистики, есть и те, которые связаны с самим расчетом этого показателя.

«При расчете средней заработной платы включаются в зарплату те блага, которые сотрудники, работники получают в виде оплаты питания, оплаты проезда, оплаты проживания, путевок в различной санатории. Они это не считают зарплатой, а это включается в ту сумму, которую потом используют при расчете средней заработной платы. И даже если вы не пользуетесь этими благами, пользуются другие, а потом раскидывается на всех подряд», — пояснила специалист.

Третьим же нюансом является то, что при расчете средней зарплаты складываются зарплаты всех работников, а полученную сумму делят на число этих работников поровну.

«Если, например, из десяти сотрудников девять получают по 500 рублей, а один из десяти получает 5000, то в среднем они каждый получают по 950 рублей», — привела наглядный пример автор ролика.

Кроме того, специалист пояснила, что в официальную статистику попадают только данные крупных и средних организаций, которые предоставляют отчеты в госорганы на ежемесячной основе. Таким образом, данные малых и микроорганизаций в расчет не берутся.

«Поэтому средняя зарплата — это совсем не показательный показатель. Более показательным является медианная заработная плата. То есть половина людей у нас получает меньше, чем медианная зарплата, половина больше, чем медианная зарплата», — пояснила автор видео.

По данным Белстата, медианная заработная плата в Беларуси за май составила 2014 рублей. Если вычесть из этой суммы 14% обязательных отчислений и налогов, то получится сумма в 1732 рубля.

Судя по отклику на ролик (за сутки ролик просмотрело почти 250 тысяч человек и получило больше 4,4 тыс. лайков) и по комментариям, многие зрители, действительно, не до конца понимали, каким образом статистические органы рассчитывают показатель средней зарплаты и чем он отличается от медианной зарплаты.

«Вот теперь все ясно стало», — написал один из них.

«Наконец кто-то озвучил простым языком, очень развернуто и доступно для простого обывателя! За это отдельное спасибо!» — поблагодарил другой.

«Вот это и есть реальность, никто таких ЗП не получает», — высказался третий.

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