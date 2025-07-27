Кошмарные сны Путина Герман Обухов

27.07.2025, 15:02

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Герман Обухов

Российская империя медленно, но верно, катится в пропасть.

Вова Путин втайне проклинает Суркова, Медведчука и всех остальных, кто убедил его, что Киев будет взят за три дня. Сегодня у него нет выбора – или война до победы, которая недостижима, или проигрыш и полное забвение несовместимое с властью и жизнью. Тогда возникает вопрос: ради чего жил и воровал миллиарды? Его придворные летят в Турцию, чтобы договариваться о том, о чем договориться невозможно. Встреча Путина с Президентом Зеленским ради встречи не лезет ни в какие «ворота» кремлевских затворников. Переговоры в Турции это полное и закоченелое шапито. Единственное, чем полезны эти переговоры, так это договоренностями об очередном обмене военнопленных, но этой проблемой должен заниматься «Международный Красный Крест», а не правительственные делегации в контексте «переговоров о мире».

Российская империя медленно, но верно, катится в пропасть. Даже если принятие пакета санкций Сената США против России отложится в сентябре еще на месяц, оно все равно состоится. Это удавка для российской экономики и прежде всего для ее ВПК, хотя протянуть пару лет она еще в состоянии, а там и Трамп покинет свое кресло в Белом доме и для России настанет час Х. Государство перестало быть созидательным и превратилось в разрушителя. История показывает, что такие государства живут недолго. Если в тоталитарном Советском Союзе что-то создавалось в науке и культуре, то в неофашистской России все это конвертировалось в «отрицательный рост». Несмотря на жесткую цензуру компартии и КГБ, на экранах кинотеатров СССР появлялись потрясающие фильмы, звучали песни Высоцкого и Окуджавы, проходили «подпольные» выставки художников-авангардистов. Наука тоже не отставала. Теперь не просто все в прошлом, а фактически под запретом, кроме «взвейся, да развейся» и «все для победы». Это тупик.

Вся совестливая и талантливая российская интеллигенция: артисты, писатели, музыканты и ученые покинули Россию в 2022. Остались лишь те, кто готов «лизнуть» и на задних лапках получить кусочек ветчины. Как писал Александр Городницкий еще в 2002 году:

«Скоро здесь, кроме мелкой сволочи, не останется ни души. Помаши им вдогонку, Вовочка, обязательно помаши».

Возвращаются времена хлестких политических анекдотов советских времен. Вспоминается один из них: «Наполеон сидит и читает газету «Правда». К нему подходит адъютант и спрашивает: «Мой император, что вы читаете?» Наполеон отвечает: «Газету «Правда», мой друг, очень замечательная газета!». «Чем же она замечательная?», - удивляется адъютант. «Если бы у меня была такая газета, никто бы не узнал, что я проиграл сражение под Ватерлоо», - улыбается Наполеон».

Когда Россия проиграет в Украине все, что только можно и нельзя, все газеты страны и телевидение будут кричать о «великой победе русского духа» и непобедимости России. После чего российская империя «прикажет долго жить» и настанет долгожданный мир. Однако, самое большое и даже убийственное разочарование для «ватников» будет не проигрыш в этой войне, а то, что «карета», на которой они хотели «въехать в Европу» неожиданно превратится в тыкву и вся их «ядерная триада» окажется никому не нужной и бесполезной. От такого поворота событий будут плакать даже дети.

Герман Обухов, obozrevatel.com

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