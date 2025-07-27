Atlatic Council: Запад должен добиться поражения России 27.07.2025, 16:02

Украине нужны союзники, готовые понять сложность военного времени.

Уже более трех лет Украина ведет борьбу за выживание против агрессии России. Победа зависит не только от мужества армии и стойкости народа Украины, но и от решительной поддержки союзников и сплоченности всех сторонников Украины, пишет Atlatic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Международная поддержка Украины остается хрупкой и уязвимой перед политическими изменениями в странах-партнерах. Дополнительную угрозу создают публичные нападки на украинскую власть, особенно со стороны диаспоры или иностранных союзников, что дает аргументы противникам помощи Киеву.

Критика важна для демократии, но она должна быть конструктивной. Каждое необдуманное осуждение Украины играет на руку тем, кто хочет прекратить поддержку, ссылаясь на якобы «безнадежную коррупцию» или «внутренние разногласия» в стране.

Примером служит недавний спор вокруг закона, касающегося независимости антикоррупционных органов. Хотя обеспокоенность прозрачностью власти понятна, некоторые союзники предпочли осторожность и поиск решений, а не резкую критику.

Многие наблюдатели и представители диаспоры нередко поддаются эмоциям и громким заголовкам, игнорируя контекст. Однако Украине нужны союзники, готовые понять сложность военного времени и не отказываться от поддержки из-за отдельных ошибок.

Настоящая проблема — недостаточный объем международной помощи. Чтобы компенсировать возможное снижение поддержки со стороны США, странам Европы достаточно выделить всего 0,21% ВВП. Эстония, Литва и Дания уже перевыполняют этот показатель, в то время как Германия, Франция и Италия отстают.

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