Как виртуальная реальность влияет на выборы
- 27.07.2025, 16:20
Голосование перестанет быть только результатом анализа.
Новое исследование в Швейцарии показало: формат подачи информации может существенно влиять на политические решения. Участники эксперимента, примерившие VR-гарнитуры и «прокатавшиеся» в виртуальной капсуле Hyperloop, чаще голосовали «за» — даже если сценарий был оформлен в негативном ключе, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).
Эксперимент моделировал вымышленный референдум по финансированию проекта Hyperloop. После предварительного голосования участникам предлагалось либо прочитать аргументы, либо испытать проект через виртуальную реальность. Те, кто использовал VR-гарнитуры, в значительной степени меняли свое мнение в положительную сторону.
Ученые считают, что дело в психологическом эффекте присутствия: виртуальный опыт воспринимается не как информация, а как личное переживание. Интерфейс, реалистичная среда, визуальные и звуковые детали — все это формирует ощущение «настоящего», даже если оно искусственное.
Интересно, что большинство участников не заметили, позитивно или негативно оформлен был опыт. Признаки вроде сломанного автомата или пакета для укачивания в «антиверсии» не всегда распознавались как аргументы против.
Виртуальная реальность может стать мощным инструментом гражданского просвещения — от прогулки по зоне экологического бедствия до «визита» в лагерь беженцев. Но его воздействие на эмоции и восприятие вызывает этические вопросы. Когда влияние ощущается как личный опыт, его труднее распознать как убеждение — и тем более как манипуляцию.
Виртуальная реальность приближает момент, когда голосование перестанет быть только результатом анализа, а станет откликом на переживание.