Глава МИД Австрии: Один лишь нейтралитет нас не защитит 1 27.07.2025, 16:25

Вена заявила о готовности обсудить отказ от нейтралитета из-за России.

Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер сообщила в интервью Die Welt, что готова обсуждать возможный отказ Вены от нейтралитета, хотя и отметила, что идея о вступлении в НАТО не пользуется большой поддержкой в стране.

«Ясно одно: один лишь нейтралитет нас не защитит», — заявила Майнль-Райзингер, отметив, что Австрия делает упор также на инвестиции в оборону и укрепление отношений с партнерами в условиях «все более неопределенной ситуации в сфере глобальной безопасности и все более агрессивной России».

Министр заявила, что сейчас в парламенте Австрии и среди населения нет большинства, которое бы поддержало присоединение к Североатлантическому альянсу, но «такая дискуссия может быть весьма плодотворной». «Не то чтобы я хотела триумфального вступления в НАТО», — добавила Майнль-Райзингер, но отметила, что мир изменился, и назвала наивной точку зрения, что «если мы никого не тронем, то никто не тронет нас».

По словам министра, у Австрии уже есть партнер в лице Евросоюза, который может защитить страну в чрезвычайной ситуации, сама Вена «вносит значительный вклад в европейскую безопасность», а австрийские военные участвуют в миротворческих миссиях ЕС. «В этом отношении нейтралитет Австрии заметно изменился с момента вступления в ЕС в 1995 году», — сказала глава МИДа.

Военный нейтралитет Австрии закреплен в Конституции с 1955 года, однако тема его возможной отмены не раз поднималась с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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