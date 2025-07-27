Взятка или нет: можно ли благодарить за услугу шоколадкой? 5 27.07.2025, 16:28

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Юрист объяснила.

Может ли шоколадка для врача считаться взяткой и что грозит дарителю и получателю изданию Tochka.by рассказала адвокат Минской городской коллегии адвокатов Александра Любовицкая.

Что может считаться взяткой?

Как рассказала Александра Любовицкая, взятка — это когда чиновник получает деньги, подарки или другие выгоды для себя или своих близких в обмен на услуги: например, за покровительство, нужное решение вопроса или действие (или бездействие), которое он может сделать по своей должности.

Проще говоря, если кто-то дает что-то ценное, чтобы повлиять на решение должностного лица — это и есть взятка.

При этом Уголовный кодекс Беларуси предусматривает наказание не только для берущих взятки, но и для тех, кто их дает, а также для посредников.

Даже если человек не является должностным лицом, но работает в госоргане либо другой госорганизации и получает «благодарность» за свои действия (например, врач, учитель, сотрудник МРЭО), это тоже преступление, уточняет юрист.

Так, за незаконное вознаграждение (ст. 433 УК) грозит до 8 лет тюрьмы (со штрафом или без), также возможен запрет работать на определенных должностях.

При этом взяткой может быть признан даже символический подарок. Например, бутылка вина, коробка конфет или шоколадка, если их передают должностному лицу или работнику госоргана с целью повлиять на решение какого-либо вопроса.

— Согласно законодательству, любые материальные ценности или имущественные выгоды, независимо от их стоимости (включая продукты питания, алкоголь, шоколад и т.д.), могут быть признаны взяткой или незаконным вознаграждением, если они передаются за действия (или бездействие) в интересах дающего, — подчеркивает специалист.

Какое грозит наказание?

Если чиновник берет взятку — ему может грозить до 15 лет лишения свободы, конфискация имущества, штраф и запрет работать на госдолжностях.

Тот, кто дает взятку, тоже рискует — за это можно получить до 10 лет лишения свободы, со штрафом или без него.

Посредничество наказывается лишением свободы сроком до 7 лет со штрафом или без.

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