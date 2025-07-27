Немецкий экономист: Военные расходы России приблизились к уровню позднего СССР 1 27.07.2025, 16:37

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Кремль тратит на войну 8–10% от ВВП.

Военные расходы России приблизились к показателю, который был у позднего Советского Союза. С такой оценкой выступил немецкий экономист Янис Клюге — научный сотрудник берлинского Фонда науки и политики (SWP). Его комментарий опубликован в субботу, 26 июля, в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), передает DW.

Клюге рассказал, что учел не только непосредственно военные расходы федерального бюджета РФ, но и связанную с войной нагрузку на региональные бюджеты и социальные системы, а также траты из Фонда национального благосостояния.

Общий показатель военных расходов, по его оценке, составил 8–10% от ВВП России. «Это недалеко от некоторых оценок в отношении Советского Союза», — сказал экономист. Стокгольмский институт исследования проблем мира в апреле 2025 года оценил военные траты РФ по итогам 2024 года в 7,1% ВВП.

FAZ напоминает, что точных данных о военных расходах при позднем СССР до сих пор нет. По разным оценкам, они составляли от 10 до 20% советского ВВП.

Клюге призвал не сравнивать нынешние экономические проблемы РФ с теми, которые привели к распаду СССР. По оценке ученого, российская экономика может остаться стабильной и при показателе военных трат в 15% от ВВП. В этом случае доход рядовых россиян резко сократится, но «страна не развалится», сказал экономист.

По его словам, причина в том, что в России сохраняется капиталистическая рыночная система. Вмешательство государства в экономику, частичная национализация, пошлины и запреты пока не стали тем, что «полностью изменило бы экономическую систему».

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