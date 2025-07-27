Самая титулованная пловчиха в истории впервые не вошла в топ-2 на ЧМ 27.07.2025, 16:48

Девятикратная олимпийская чемпионка заняла третье место на дистанции 400 м вольным стилем.

Девятикратная олимпийская чемпионка американка Кэти Ледеки заняла третье место на чемпионате мира по водным видам спорта в дистанции 400 м вольным стилем.

Американка показала результат 3.58,49. Победительницей стала трехкратная олимпийская чемпионка Саммер Макинтош (3.56,26), второе место заняла китаянка Ли Бинцзе с отставанием от лидера 1,95.

Ледеки впервые в карьере не смогла войти в топ-2 на чемпионате мира. Американка участвовала на турнире шесть раз, является 21-кратной чемпионкой мира, в том числе 16 раз на личных дистанциях. Также 10 раз она становилась серебряным призером турнира.

28-летняя Ледеки становилась девятикратной олимпийской чемпионкой, она делит рекорд по золотым медалям среди всех женщин с советской гимнасткой Ларисой Латыниной. Ледеки является самой титулованной пловчихой.

До мая 2022 года Ледеки владела мировым рекордом на дистанции 400 метров. Всего за карьеру американка установила 14 мировых рекордов на дистанциях 400, 800 и 1500 метров вольным стилем.

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