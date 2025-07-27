В Гродно аптекарь проиграл в онлайн-казино более 38 тысяч из кассы
- 27.07.2025, 17:25
Что было дальше.
В один из июльских дней прошлого года со счетов аптеке в Гродно ушло пять платежей в разных суммах: от 540 до 800 рублей. Оказалось, это только вершина айсберга — аптекарь пользовался такой схемой, чтобы добывать деньги на онлайн- казино. Об этом сообщила пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.
29-летнего гродненца осудили за кражу крупной суммы денег с работы. Как сообщили в милиции, причиной стал болезненный азарт — мужчина оказался зависим от онлайн-казино (в сообщении пресс-службы силовой структуры фигурируют как онлайн-казино, так и онлайн-лотереи).
Весной 2024 года мужчина устроился заведующим аптекой, позже получил дополнительные обязанности провизора и стал материально ответственным. Вместо того чтобы сдавать выручку, он начал переводить деньги на счет в системе онлайн-игр. Только за один день в июле он сделал пять таких переводов на суммы от 540 до 800.
В итоге за два месяца он присвоил более 38 тыс. рублей. Мужчина полностью признал вину и добровольно вернул все деньги. Также он прошел экспертизу, которая подтвердила расстройство, связанное с неконтролируемым влечением к азартным играм — лудоманию.
Суд учел раскаяние, наличие ребенка и возврат ущерба и назначил наказание: два года колонии с отсрочкой, штраф в 2100 и трехлетний запрет на руководящие должности.