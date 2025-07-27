Рубио: Китай оказывает РФ столько помощи, сколько может себе позволить 27.07.2025, 17:38

Пекин заинтересован в войне РФ против Украины.

Китай оказывает помощь России в тех объемах, которые позволяют ему не быть разоблаченным. Об этом 26 июля заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью для программы «Мой взгляд с Ларой Трамп», видео опубликовал в YouTube канал Fox News.

Заявление Рубио о Китае прозвучало в контексте обсуждения войны в Украине и разговоров о том, что Китай, предположительно, «вступил в сговор» с РФ и Ираном.

«Все знают, это не секрет, что Китай оказывает России столько помощи, сколько может себе позволить, не будучи уличенным. Европейцы уже это поняли. [Нелегитимный президент России Владимир] Путин не смог бы продолжать эту войну без поддержки Китая, особенно без закупки российской нефти», – сообщил госсекретарь.

По мнению Рубио, КНР заинтересована в том, чтобы российско-украинская война продолжалась.

«Я считаю, что Китай заинтересован в том, чтобы эта война продолжалась. Они думают, что чем дольше она продолжается, тем больше это отвлекает нас и мешает сосредоточиться на других интересующих их регионах мира», – предположил он.

Также госсекретарь США прокомментировал ситуацию вокруг Ирана. Он отметил, что Китай покупает много подсанкционной иранской нефти и ранее предоставлял Тегерану определенные оборонные средства. Но после того, как Америка нанесла удар по иранской ядерной инфраструктуре, «Китай, Россия и даже Северная Корея стали более осторожными в поддержке Ирана», убежден он. Рубио подчеркнул, что многие прокси-страны Ирана отказались помогать ему, в том числе из-за того, что не захотели вмешиваться.

«Это напомнило миру, что у нас сильный президент и самые выдающиеся военные возможности в мире. Никто не имеет того, что имеем мы: наши самолеты, ракеты, бомбы, которые мы используем в управляемых боеприпасах. Многие об этом забыли. Президент [США Дональд] Трамп напомнил им», – заявил Рубио.

В то же время, подчеркнул он, США нужно искать возможности сотрудничества с Китаем.

«Соединенные Штаты и Китай – это две самые мощные и важнейшие страны в мире, поэтому мы должны иметь отношения. Мы должны иметь возможность говорить с ними. И по возможности находить сферы для сотрудничества», – резюмировал госсекретарь.

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