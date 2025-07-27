«Такое бывает, бесплатно?»
- 27.07.2025, 17:47
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Белоруска рассказала, как их остановили на трассе и просто так загрузили багажник арбузов.
Белоруска рассказала в TikTok, что попала в необычную ситуацию. По словам женщины, по дороге их остановили и бесплатно предложили угостить арбузами. Некоторых комментаторов такая щедрость удивила, и они стали обсуждать, в чем подвох. Внимание на ролик обратил телеграм-канал «Сильные новости».
В комментариях женщина написала, что нестандартная ситуация произошла с ней на трассе между Речицей и Светлогорском. Судя по видео и словам женщины, в один из дней, когда они ехали по делам, на дороге пересеклись с грузовиком.
— Остановила нас фура, и [водитель] говорит: «Заберите арбузы. Бесплатно». Такое бывает, забесплатно? Просто за спасибо. Ребята, конечно, молодцы, — не скрывает эмоций женщина.
На кадрах видно, как несколько человек перегружают арбузы из грузовика в багажник легкового автомобиля. По словам блогера, ягоды не битые, хорошие.
За сутки видео женщины посмотрели более 270 тысяч раз. Под ним свыше 240 комментариев. Многие пользователи стали гадать, в чем подвод такой щедрости:
@zhaloby.by Беларус показал, как на территории Речицкого опытного лесхоза бросили гнить срубленный деловой дуб #начтожалуетесь #новостиБеларуси #речица #гомельскаяобласть #лесхоз #жалобыбеларусь #регионыбеларуси #беларусь2025 #белтикток #годблагоустройства ♬ original sound - zhaloby.by
«Наверно, нитраты зашкаливают, груз тогда на утилизацию, вот и раздают», — предположил один из комментаторов. Но автор ролика не согласилась: «Не-а, с нитратами [все] нормально. Не дозрели. В „Евроопте“ сказали: „Не сильно сладкие“. Другие магазины забрали бы, но не имеют права. Разрезали, хорошие арбузики».
Возникла среди комментаторов и другая тема для обсуждений. Зачем женщина взяла так много арбузов:
— Зачем вам столько? Взяли парочку и хватит, — задался вопросом один из пользователей. Она объяснила, что угостила друзей. Были и те, кто намекал, что мужчинам стоило бы и заплатить за щедрость: «Конечно, мы впихивали денежку, но они отказались на отрез».
Вот какие еще комментарии оставили под видео:
«По нитратам не прошли вот, и раздают. Выкинуть в поле — штраф, а утилизировать дорого, приятного аппетита».
«Бывает такое, приезжает фура на загрузку, а там арбузы, которые занимают место. Водителям жалко выкидывать, потому раздают, чтобы другую продукцию загрузить».
«Да, конечно, бесплатно. Как говорится, даже сыр в мышеловке платный».
«Да, бывает [такое]. У нас в деревню так же привезли арбузы и раздавали бесплатно. Спасибо хорошим людям».