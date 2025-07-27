В США лось уже два месяца блокирует популярный туристический маршрут

В США лось уже два месяца блокирует популярный туристический маршрут4
- 27.07.2025, 17:59
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Остается загадкой, почему лось не уходит.
Большой самец лося постоянно находится на одном месте в окрестностях популярной туристической тропы в горах Адирондак в штате Нью-Йорк, в результате чего должностные лица по охране дикой природы штата Нью-Йорк закрыли тропу для туристов. Об этом 26 июля сообщает АР.
Тропа на горе Гудман в лесу Хорсшу-Лейк-Уайлд временно закрыта с 6 июня из-за странного поведения животного. По данным Департамента охраны окружающей среды, лось постоянно находится на тропе или рядом с ней, недалеко от вершины, иногда сидя, а иногда питаясь на небольшом участке.
Эксперт департамента Дэйв Крамер заявил, что это очень необычное поведение. Обычно в это время года лоси спускаются на более низкие участки, где они в основном питаются растительностью у воды. Крамер оценивает рост лося в холке около 1,8 метра и вес не менее 408 кг. Судя по размаху рогов, ему, вероятно, около четырех лет.
Остается загадкой, почему лось не уходит. В департаменте подозревают скрытое заболевание, влияющее на поведение. Пока животное не проявляло признаков агрессии. Однако туристическая тропа остается закрытой, отчасти из-за опасений, что это крупное животное может представлять опасность для людей, если подойти к нему слишком близко.
За животным следят с помощью трех камер наблюдения, а сотрудники заповедника регулярно поднимаются на гору.