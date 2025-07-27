Зеленский обсудил с Макроном предложение о встрече с Путиным в августе
- 27.07.2025, 18:04
Лидеры Украины и Франции провели телефонный разговор.
Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон 27 июля поговорили по телефону. Украинский лидер рассказал, что они обсудили в том числе итоги третьего раунда прямых переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, который прошел 23 июля.
«Ожидаем ответа относительно нашего предложения провести встречу на самом высоком уровне до конца августа. На ней обязательно должны присутствовать представители Европы», — рассказал Зеленский в телеграм-канале.
Кроме того, Зеленский и Макрон обсудили военную помощь Украине от Франции, в частности, поставки дополнительных ракет для зенитно-ракетных комплексов SAMP/T и Crotale, а также финансирование производства украинских дронов.
«Я подтвердил поддержку Франции: мы продолжим увеличивать помощь Украине и усилим давление на Россию. Россия должна наконец согласиться на прекращение огня, которое откроет путь к переговорам о прочном и долгосрочном мире с участием европейцев», — написал о беседе Макрон в X.
Также президенты в разговоре затронули евроинтеграционный путь Украины. По словам Зеленского, они договорились работать над поиском решений, которые «позволят открыть первый переговорный кластер в ближайшее время». Сейчас Украина и Молдова имеют статус кандидатов на членство в ЕС.
Макрон отметил, что в этом контексте подчеркнул важность борьбы с коррупцией, «ведущейся независимыми и полностью эффективными институтами». Зеленский заявил, что «антикоррупционная инфраструктура» Украины «полностью функционирует». Он добавил, что законопроект, который он внес в Раду 24 июля, «гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов и предотвращает российское влияние на них».