закрыть
27 июля 2025, воскресенье, 19:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Осиповичском районе мужчина катал людей по воде, прицепив тюбинг к гидроскутеру

2
  • 27.07.2025, 18:10
  • 3,104
В Осиповичском районе мужчина катал людей по воде, прицепив тюбинг к гидроскутеру
Иллюстрационное фото

Все закончилось трагедией.

В Осиповичском районе 26 июля произошел трагический инцидент на воде — один человек погиб. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета.

33-летний мужчина катался на гидроскутере и тянул за собой тюбинг с двумя людьми. Во время резкого маневра тюбинг ударился о пирс. 38-летняя женщина и 45-летний мужчина, находившиеся на нем, получили тяжелые травмы.

Очевидцы помогли пострадавшим выбраться из воды и вызвали скорую. Обоих госпитализировали. Мужчина вскоре умер в больнице.

Против водителя гидроскутера возбудили уголовное дело за нарушение правил, повлекшее смерть по неосторожности.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Коридоры кончаются стенкой
Коридоры кончаются стенкой Дмитрий Чернышев
Включить свет в аэропорту
Включить свет в аэропорту Ирина Халип
Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников