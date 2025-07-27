В Осиповичском районе мужчина катал людей по воде, прицепив тюбинг к гидроскутеру 2 27.07.2025, 18:10

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Иллюстрационное фото

Все закончилось трагедией.

В Осиповичском районе 26 июля произошел трагический инцидент на воде — один человек погиб. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета.

33-летний мужчина катался на гидроскутере и тянул за собой тюбинг с двумя людьми. Во время резкого маневра тюбинг ударился о пирс. 38-летняя женщина и 45-летний мужчина, находившиеся на нем, получили тяжелые травмы.

Очевидцы помогли пострадавшим выбраться из воды и вызвали скорую. Обоих госпитализировали. Мужчина вскоре умер в больнице.

Против водителя гидроскутера возбудили уголовное дело за нарушение правил, повлекшее смерть по неосторожности.

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