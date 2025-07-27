«Один с сошкой, семеро с ложкой» 2 27.07.2025, 18:32

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Чиновники с милицией устроили инспекцию под Оршей и разозлили пользователей соцсетей.

В Оршанском районе глава райисполкома и начальник милиции лично инспектировали уборочную. Видео об этом появилось в TikTok местной газеты, и в комментариях люди не сдержались, заметил телеграм-канал «Витебск, я гуляю!».

Видео о том, как председатель Оршанского райисполкома Игорь Мороз вместе с начальником РУВД Алексеем Тяпко и сотрудником ГАИ проверяли ход уборочной в районе, выложили в TikTok районного издания «Аршанская газета». Однако ролик спровоцировал волну критики: пользователи возмутились «показухой» и усомнились в компетентности проверяющих, пишет «Зеркало».

Инспекционная группа посетила мехдвор ГП «Межево-Агро», где проверила техническое состояние комбайнов и пообщалась с механизаторами. Затем чиновники выехали непосредственно в поле, чтобы посмотреть на процесс уборки урожая. Завершилась поездка на молочно-товарной ферме ОАО «Задровье», где глава района дал руководству хозяйства указания по содержанию телят.

В комментариях к ролику большинство людей выразили скепсис относительно компетентности проверяющих и необходимости подобных мероприятий. Многие задались вопросом, зачем отвлекать сотрудников милиции от их прямых обязанностей ради инспектирования сельхозтехники и скота:

«Как могут проверить техническое состояние комбайна председатель райисполкома и милиционер, никак, зачем это показывать».

«А что, преступления в РБ уже все раскрыты? Что менты по полям шныряют во время уборочной».

«Один с сошкой, семеро с ложкой».

«Рабочих меньше, чем проверяющих».

«А сколько растрат несут эти проверки. Бензин зарплаты и транспортные расходы кто это спонсирует».

«Дома гвоздь в стену вбить не могут, нанимают работяг… а здесь надо проконтролировать, типа что-то в этом понимают».

«Это же сколько надо одному экипажу намолотить, чтобы прокормить семьи этих надзирателей».

«Так дискредитировать власть еще нужно уметь. Браво!»

«Что они там ищут?»

«Лица, как будто что понимают».

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