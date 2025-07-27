Украина получит десятки тысяч систем для сборки «дронов-убийц», устойчивых к системам РЭБ 1 27.07.2025, 18:39

Уже скоро.

Американо-германская компания-разработчик ПО Auterion до конца 2025 года отправит Украине 33 тысячи ударных систем для дронов с искусственным интеллектом (ИИ), которые могут обходить системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и различные физические препятствия, подобно дронам на оптоволокне, сообщил гендиректор компании Лоренц Майер (Financial Times).

Поставки будут осуществлены в рамках нового контракта с Пентагоном.

Речь идет о поставках систем Skynode — мини-компьютеров (размером с кулак) и контроллеров от Auterion. Комплект также включает камеру и радиоприемник, что превращает беспилотники с ручным управлением в «системы вооружения на базе искусственного интеллекта», которые невозможно заглушить и которые могут отслеживать движущуюся цель на расстоянии до 1 км, пояснил Мейер. Это ПО уже используется в украинских дронах, выполняющих боевые задачи против России, но новые поставки будут «в 10 раз масштабнее» и станут «беспрецедентными», подчеркнул он.

В ноябре прошло года The Wall Street Journal писала, что система Skynode берет на себя управление на заключительном этапе атаки используемого на войне в Украине воздушного объекта, который газета назвала «дроном-убийцей». Тогда отмечалось, что Киев заказал десятки тысяч автоматизированных беспилотников на основе технологии от Auterion, которые могут самостоятельно атаковать цели с помощью своего «компьютерного зрения».

Мейер также заявил, что Skynode обеспечит выход на «следующий этап эволюции военных действий», позволив роям автономных дронов коммуницировать друг с другом во время атак. Технология должна помочь Украине в борьбе в том числе с участившимися налетами российских беспилотников, ежедневное число которых в последнее время стало сопоставимым с количеством БПЛА, которые до этого атаковали Украину в течение месяца.

Auterion, головной офис которой находится в Вирджинии (США), нарастит поставки своих систем Киеву после получения от Пентагона контракта примерно на $50 млн. По словам Мейера, этот контракт стал частью программы помощи Украины в сфере безопасности, предоставляемой правительством США. Он не является частью «мегасделки» по беспилотникам, которую, как заявил на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский, он обсуждал со своим американским коллегой Дональдом Трампом с целью активизации промышленного сотрудничества между двумя странами.

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