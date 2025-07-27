Под Слуцком столкнулись сразу семь автомобилей 27.07.2025, 18:51

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На автодороге Слуцк – Кирово – Великий Быков – Малый Быков 26 июля случилась большая авария. После столкновения двух машин по инерции «зацепило» еще пять.

По информации ГАИ, 32-летняя водитель Land Rover ехала в направлении Слуцка и не справилась с управлением авто. По предварительным данным, была неисправна тормозная система.

Эта машина врезалась в движущуюся впереди Subaru, за рулем которой была 36-летняя женщина.

Авто по инерции выехало на встречку, где столкнулось с Jaguar XJ, BMW 525 iA и BMW 530 Е – они находились у левой части дороги.

В это время Land Rover продолжил движение и наехал на стоящие у правого края проезжей части Volkswagen Golf и BMW X6M. Также под колеса попали находящиеся рядом пешеходы.

С полученными травмами девушек 23 и 18 лет госпитализировали.

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