Кремль заявил, что не собирается останавливать войну в Украине 27.07.2025, 19:02

Москва не намерена прекращать войну до истечения 50-дневного «ультиматума» Трампа.

Россия вопреки требованиям США будет вести войну против Украины до тех пор, пока не достигнет всех целей «СВО», и это необходимо будет «зафиксировать». Об этом представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в ответе на вопрос ТАСС о возможности возобновления дипломатических отношений между двумя странами.

«Сначала нужно все-таки урегулировать проблему, и нам нужно зафиксировать выполнение тех задач, которые стояли перед СВО», — сказал он. При этом Песков заявил, что Москве хотело бы решить задачи войны «политико-дипломатическими средствами». «Если удастся перейти в русло дипломатического урегулирования, то тогда это пойдет уже в предпочтительном варианте для нас», — утверждает он, добавляя, что объявленная Владимиром Путиным «СВО» продолжается «в условиях, когда эти средства стали невозможными и все предложения о диалоге были отвергнуты».

На днях Песков дал понять, что Москва не намерена прекращать войну до истечения 50-дневного «ультиматума» президента США Дональда Трампа, объявленного 14 июля и предполагающего жесткие санкции против России, включая 100%-ные импортные пошлины на ряд товаров. В ходе третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле 23 июля Киев предложил провести встречу президентов РФ и Украины до конца августа. Однако Песков усомнился, что это возможно, так как, по его словам, на такой встрече возможно только подписание мирного договора.

«Встреча на высшем уровне может и должна поставить точку в урегулировании и зафиксировать те модальности этих договоренностей, которые предстоит выработать в ходе экспертной работы. <…> Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней? Очевидно, что вряд ли», — сказал он.

По словам близких к Кремлю источников Reuters, Путин готов к ужесточению санкций со стороны США и настроен продолжать войну до тех пор, пока Запад не согласится на его условия урегулирования. Российский президент может остановить наступление в случае полного захвата всех четырех аннексированных областей Украины и дальнейшего сопротивления ВСУ. Если же фронт развалится, Путин может начать большую битву за Днепр, Сумы и Харьков.

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