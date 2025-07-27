Белорусские пляжники досрочно вышли в суперфинал Евролиги 27.07.2025, 19:04

Он пройдет с 9 по 14 сентября в итальянском Виареджо.

Сборная Беларуси по пляжному футболу уступила команде Швейцарии в заключительном матче группы В Евролиги – 7:9.

По ходу игры белорусы уступали со счетом 2:5, но потом смогли совершить камбэк и вселить надежду в болельщиков, доведя цифры до 4:5.

Увы, переломить ход игры все же не удалось – швейцарцы забили еще три мяча подряд.

Затем белорусы снова собрались – и сделали счет 7:8. Однако чуда все же не случилось. Последний гол швейцарцев поставил точку.

Напомним, на первом этапе Евролиги белорусы уверенно победили Турцию (12:1), Германию (6:1) и Чехию (9:2), продемонстрировав отличную форму.

На втором им была засчитана техническая победа над Латвией (3:0) из-за отказа соперника выходить на поле. А после сборная Беларуси одолела команду Молдовы со счетом 5:3

Несмотря на обидное поражение от швейцарцев, нашей команде расстраиваться не стоит – она досрочно отобралась в суперфинал Евролиги, куда попадут восемь сильнейших сборных континента.

Он пройдет с 9 по 14 сентября в итальянском Виареджо.

Напомним, в двух последних сезонах белорусская команда завоевывала бронзовые медали турнира, а в 2021 году стала серебряным призером.

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