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Как украинский призрак неба «Denfix» охотится на дроны и ракеты с модернизированного МиГ-29

  • 27.07.2025, 19:11
Как украинский призрак неба «Denfix» охотится на дроны и ракеты с модернизированного МиГ-29

Видео боевой работы пилота.

Летчики Воздушного командования «Запад» продолжают выполнять боевые задачи, защищая украинское небо. Среди них — пилот фронтового истребителя МиГ-29 с псевдонимом «Denfix», который является настоящей грозой для вражеских целей.

Видео боевой работы пилота обнародовали на странице Воздушного командования «Запад».

Летчик-истребитель «Denfix» из состава Севастопольской бригады тактической авиации является одним из самых результативных пилотов. Его боевой счет насчитывает более 20 уничтоженных вражеских целей. В частности, «Denfix» отметился точным перехватом «Shahed» в ночном небе ракетой класса «воздух-воздух».

Его боевая машина — фронтовой истребитель МиГ-29 — является одним из основных боевых самолетов Воздушных Сил ВСУ. Этот сверхзвуковой самолет, способный развивать скорость более 2400 км/ч, предназначен для уничтожения воздушных целей и завоевания преимущества в воздухе.

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