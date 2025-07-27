Как украинский призрак неба «Denfix» охотится на дроны и ракеты с модернизированного МиГ-29
- 27.07.2025, 19:11
Видео боевой работы пилота.
Летчики Воздушного командования «Запад» продолжают выполнять боевые задачи, защищая украинское небо. Среди них — пилот фронтового истребителя МиГ-29 с псевдонимом «Denfix», который является настоящей грозой для вражеских целей.
Видео боевой работы пилота обнародовали на странице Воздушного командования «Запад».
Летчик-истребитель «Denfix» из состава Севастопольской бригады тактической авиации является одним из самых результативных пилотов. Его боевой счет насчитывает более 20 уничтоженных вражеских целей. В частности, «Denfix» отметился точным перехватом «Shahed» в ночном небе ракетой класса «воздух-воздух».
Его боевая машина — фронтовой истребитель МиГ-29 — является одним из основных боевых самолетов Воздушных Сил ВСУ. Этот сверхзвуковой самолет, способный развивать скорость более 2400 км/ч, предназначен для уничтожения воздушных целей и завоевания преимущества в воздухе.