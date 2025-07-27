На Черниговщине умер аграрий, который построил себе мраморно-золотой мавзолей 5 27.07.2025, 19:49

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Леонид Яковишин

За основу для своего мавзолея он взял мавзолей Наполеона I Бонапарта.

В Черниговской области умер известный аграрий Леонид Яковишин — гендиректор агрохолдинга «Земля и Воля» и Герой Украины, который заранее построил для себя дорогостоящий мавзолей. Об этом 27 июля сообщило местное издание Cheline со ссылкой на представителей Бобровицкой общины.

«Леонид Григорьевич всю свою жизнь посвятил родной земле, развитию сельского хозяйства, укреплению экономики Бобровицкого района и Украины», — сообщается в некрологе.

Яковишин стал широко известен в 2021 году после выхода репортажа «Суспільного», в котором сообщалось, что он в Черниговской области построил себе мавзолей. Причем при строительстве и обустройстве здания активно использовались мрамор и золото.

По словам агрария, мавзолей будет открыт для посетителей после смерти фермера.

«Мавзолей будет открыт ежедневно с 10 до 17 часов, кроме выходных. Это когда я уже буду в раю», — говорил Яковишин.

Аграрий утверждал, что за основу для своего мавзолея он взял мавзолей Наполеона I Бонапарта, но, по словам Яковишина, здание французского императора «беднее».

Как сообщали журналисты, внутри мавзолея Яковишина — копии витражей из старинного немецкого храма.

Посередине мавзолея установлен саркофаг. В здании также будут находиться позолоченные скульптуры Яковишина в разные годы жизни — в 20, 40, 60 и 80 лет.

В более ранних интервью аграрий утверждал, что на строительство ушло 10 лет и $3 млн.

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