В Витебске рыба покинула водоемы

В Витебске рыба покинула водоемы1
- 27.07.2025, 20:02
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Видеофакт.
После сильных ливней в Витебске можно было не только на лодках по улицам плавать, но и в лужи удочки закидывать. И мы не шутим – если в воде есть рыба, значит, есть и шанс ее словить. А рыба была.
Портал fishingby.com пишет, что после сильных осадков витебляне стали свидетелями выхода рыбы из водоемов. Представители местной ихтиофауны приняли потоп за половодье и стали покидать насиженные места.
На одной зе витебских улиц прахожие назіралі масавае бегства срэбранага карася з вадаёма, які выйшаў з берагоў.
@mir_marish Ловили ли вы когда карасей на асфальте?🤣#карасик #лето #витебск #потоп #рыбалка ♬ оригинальный звук - Мария
Комментаторы, судя по всему, из числа местных жителей, с таким летом стараются держаться и веселят друг друга:
«Нынче у нас погода такая, что не только караси по асфальту пляшут, но и капуста с картошкой морская появилась»
«А я то думаю чего вчера не клевало на речке — карась по асфальту гулял».
Кого-то увиденное просто развеселило, а кто-то даже пытался наловить рыбы руками, пока та была на асфальтовом мелководье.