В Витебске рыба покинула водоемы 1 27.07.2025, 20:02

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Видеофакт.

После сильных ливней в Витебске можно было не только на лодках по улицам плавать, но и в лужи удочки закидывать. И мы не шутим – если в воде есть рыба, значит, есть и шанс ее словить. А рыба была.

Портал fishingby.com пишет, что после сильных осадков витебляне стали свидетелями выхода рыбы из водоемов. Представители местной ихтиофауны приняли потоп за половодье и стали покидать насиженные места.

На одной зе витебских улиц прахожие назіралі масавае бегства срэбранага карася з вадаёма, які выйшаў з берагоў.

Комментаторы, судя по всему, из числа местных жителей, с таким летом стараются держаться и веселят друг друга:

«Нынче у нас погода такая, что не только караси по асфальту пляшут, но и капуста с картошкой морская появилась»

«А я то думаю чего вчера не клевало на речке — карась по асфальту гулял».

Кого-то увиденное просто развеселило, а кто-то даже пытался наловить рыбы руками, пока та была на асфальтовом мелководье.

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