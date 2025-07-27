закрыть
27 июля 2025, воскресенье, 20:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Соболенко поделилась деталями знакомства с бойфрендом

1
  • 27.07.2025, 20:13
  • 1,126
Соболенко поделилась деталями знакомства с бойфрендом

Найти любовь первой ракетке мира помог совсем не романтический случай.

Белорусская теннисистка, трехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» и первая ракетка мира Арина Соболенко поделилась подробностями личной жизни.

Спортсменка рассказала о своем возлюбленном Георгиосе Франгулисе и важности его поддержки во время соревнований.

По словам Арины, их знакомство произошло около года назад, когда она подписывала контракт с брендом Oakberry.

Франгулис, являющийся основателем и владельцем компании, присутствовал на встрече. Там они впервые пообщались. Позже пара встретилась на ужине, после чего начались их отношения.

Соболенко отметила, что особенно ценит возможность видеть любимого человека рядом на турнирах.

«Для меня важно, чтобы партнер был рядом. Его работа позволяет ему путешествовать со мной, несмотря на плотный график, и при этом он продолжает свою деятельность. Это большая поддержка. Его присутствие и мотивация много для меня значат», – цитирует теннисистку Cosmopolitan.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Коридоры кончаются стенкой
Коридоры кончаются стенкой Дмитрий Чернышев
Включить свет в аэропорту
Включить свет в аэропорту Ирина Халип
Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников