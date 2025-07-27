Соболенко поделилась деталями знакомства с бойфрендом 1 27.07.2025, 20:13

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Найти любовь первой ракетке мира помог совсем не романтический случай.

Белорусская теннисистка, трехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» и первая ракетка мира Арина Соболенко поделилась подробностями личной жизни.

Спортсменка рассказала о своем возлюбленном Георгиосе Франгулисе и важности его поддержки во время соревнований.

По словам Арины, их знакомство произошло около года назад, когда она подписывала контракт с брендом Oakberry.

Франгулис, являющийся основателем и владельцем компании, присутствовал на встрече. Там они впервые пообщались. Позже пара встретилась на ужине, после чего начались их отношения.

Соболенко отметила, что особенно ценит возможность видеть любимого человека рядом на турнирах.

«Для меня важно, чтобы партнер был рядом. Его работа позволяет ему путешествовать со мной, несмотря на плотный график, и при этом он продолжает свою деятельность. Это большая поддержка. Его присутствие и мотивация много для меня значат», – цитирует теннисистку Cosmopolitan.

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