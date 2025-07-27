Украинцы взяли в плен российского оккупанта без боя
- 27.07.2025, 20:23
Военный ВСУ поделился нестандартной историей.
Оккупант, который скрывался после ликвидации своего напарника, сдался украинским защитникам без единого выстрела. Бойцы 63-й бригады применили нестандартный подход.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 63-ю отдельную механизированную бригаду.
Боец 106-го батальона 63-й бригады под псевдонимом «Дикий» рассказал, как они заставили оккупанта сдаться в плен с помощью дрона с громкоговорителем.
По его словам, все началось утром, когда напарник «Дикого» услышал движение и вражеские голоса. Тот сразу среагировал - схватил автомат и бросился на позицию.
Продвигаясь по окопу, «Дикий» услышал кашель где-то над собой. Подняв голову, заметил подозрительное движение и мгновенно открыл огонь, поразив врага.
После этого бойцы поняли, что где-то рядом есть еще один оккупант.
«Мы начали его искать, искали, не смогли найти. Просто всю территорию обошли, и все, и стреляли, и кричали ему, чтобы он сдавался», - пояснил боец.
Чтобы не рисковать личным составом, было принято нестандартное решение.
«Было принято решение командиром вызвать дрона с громкоговорителем и предложить (врагу, - ред.) сдаться. Дрон полетал, и (оккупант, - ред.), соответственно, вышел на территорию с поднятыми руками», - рассказывает "Дикий".
Пленного, который оказался раненым, завели в укрытие и оказали помощь.