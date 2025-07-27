закрыть
27 июля 2025, воскресенье, 20:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинцы взяли в плен российского оккупанта без боя

  • 27.07.2025, 20:23
Украинцы взяли в плен российского оккупанта без боя

Военный ВСУ поделился нестандартной историей.

Оккупант, который скрывался после ликвидации своего напарника, сдался украинским защитникам без единого выстрела. Бойцы 63-й бригады применили нестандартный подход.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 63-ю отдельную механизированную бригаду.

Боец 106-го батальона 63-й бригады под псевдонимом «Дикий» рассказал, как они заставили оккупанта сдаться в плен с помощью дрона с громкоговорителем.

По его словам, все началось утром, когда напарник «Дикого» услышал движение и вражеские голоса. Тот сразу среагировал - схватил автомат и бросился на позицию.

Продвигаясь по окопу, «Дикий» услышал кашель где-то над собой. Подняв голову, заметил подозрительное движение и мгновенно открыл огонь, поразив врага.

После этого бойцы поняли, что где-то рядом есть еще один оккупант.

«Мы начали его искать, искали, не смогли найти. Просто всю территорию обошли, и все, и стреляли, и кричали ему, чтобы он сдавался», - пояснил боец.

Чтобы не рисковать личным составом, было принято нестандартное решение.

«Было принято решение командиром вызвать дрона с громкоговорителем и предложить (врагу, - ред.) сдаться. Дрон полетал, и (оккупант, - ред.), соответственно, вышел на территорию с поднятыми руками», - рассказывает "Дикий".

Пленного, который оказался раненым, завели в укрытие и оказали помощь.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Коридоры кончаются стенкой
Коридоры кончаются стенкой Дмитрий Чернышев
Включить свет в аэропорту
Включить свет в аэропорту Ирина Халип
Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников