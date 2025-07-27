Под Иваново перевернулась маршрутка
- 27.07.2025, 20:39
Семь человек в больнице.
Водитель микроавтобуса не справился с управлением во время обгона.
Сегодня около 15:10 в Ивановском районе Брестской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси, сообщает официальный канал МВД Беларуси.
По предварительной информации, 47-летний водитель микроавтобуса Mercedes, который выполнял рейс Иваново — Гродно, не справился с управлением во время обгона на 465-м километре автодороги М-10 «Граница РФ — Гомель — Кобрин».
Маршрутка съехала в левый кювет по ходу движения и перевернулась.
В результате происшествия семь пассажиров были доставлены в медицинское учреждение для проверки состояния здоровья. О степени тяжести их травм пока не сообщается.
На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии выясняются.