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Под Иваново перевернулась маршрутка

  • 27.07.2025, 20:39
Под Иваново перевернулась маршрутка

Семь человек в больнице.

Водитель микроавтобуса не справился с управлением во время обгона.

Сегодня около 15:10 в Ивановском районе Брестской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси, сообщает официальный канал МВД Беларуси.

По предварительной информации, 47-летний водитель микроавтобуса Mercedes, который выполнял рейс Иваново — Гродно, не справился с управлением во время обгона на 465-м километре автодороги М-10 «Граница РФ — Гомель — Кобрин».

Маршрутка съехала в левый кювет по ходу движения и перевернулась.

В результате происшествия семь пассажиров были доставлены в медицинское учреждение для проверки состояния здоровья. О степени тяжести их травм пока не сообщается.

На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

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