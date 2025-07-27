Назван лучший город Европы для туризма 27.07.2025, 20:51

Он находится в Италии.

По версии премии World’s Best Awards 2025, которую проводит журнал «Travel + Leisure», Флоренция признана лучшим городом Европы. Это ежегодный опрос читателей, в котором они выбирают свои любимые туристические направления по всему миру, пишет издание Delfi.

Столица Тосканы заняла 11-е место в общем зачете — самое высокое среди всех европейских городов. Первую тройку составили мексиканские Сан-Мигель-де-Альенде и Оахака, а также Токио.

Хотя первую десятку рейтинга в основном заняли города Латинской Америки и Азии, в списке много популярных европейских направлений, которые привлекли читателей своей культурой, кухней и историческим шармом.

Итальянская тройка

Рейтинг составлен на основе почти 180 тысяч отзывов читателей, которые оценивали города по шести критериям: достопримечательности, культура, кухня, гостеприимство, шопинг и соотношение цены и качества. Италия стала единственной европейской страной, представленной в топ-25 тремя городами:

Флоренция (11-е место)

Рим (18-е)

Сиена (23-е)

Все они получили высокие оценки за свою вечную красоту, отличную кухню и богатую культуру — от древних соборов и харчевен-тратторий до узких мощеных улиц, наполненных местной жизнью.

Согласно туристической статистике, Италия стала четвертой наиболее посещаемой страной мира в 2024 году, приняв более 71 миллиона иностранных гостей.

Флоренция продолжает очаровывать путешественников своей камерной атмосферой, всемирно известным искусством и солнечными площадями. От Боттичелли в галерее Уффици до терракотового купола Флорентийского собора — город предлагает настоящую коллекцию шедевров в пределах пешей доступности. Традиционные рестораны, многие из которых передаются по наследству, только усиливают чувство вневременности.

Рим предлагает то, чего нет почти ни в одном другом городе — живую историю на нескольких уровнях. Вечный город соединяет античные руины и уличную спонтанность, что особенно ценят путешественники. В этом году здесь проходит Юбилейный год — масштабное событие, которое собирает католиков со всего мира раз в 25 лет. Он совпал со смертью Папы Франциска в апреле.

Сиена — еще один бриллиант Тосканы — сохранила прекрасный средневековый облик. С 1995 года город внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Готические башни, кирпичные здания XII века, оживленные рестораны и знаменитая Пьяцца дель Кампо, где два раза за лето проходят скачки Сиенское Палио, создают ощущение путешествия в прошлое.

Другие лидеры: Испания и Турция

После Флоренции сразу два места заняла Испания: Севилья (12-е место) и Гранада (13-е).

Оба города получили высокие оценки за историческое наследие и атмосферные старые кварталы.

Стамбул занял 14-е место. Город, соединяющий Европу и Азию, поражает разнообразной кухней, богатой историей и уникальным географическим положением, благодаря чему считается одним из самых захватывающих мест в мире.

Севилья — воплощение андалузского шарма: фламенко, звучащее на мощеных улицах, насыщенная ночная жизнь и монументальная архитектура.

Гранада, у подножия Сьерра-Невады, выглядит более сдержанной, но не менее очаровательной. Альгамбра — крепость с фонтанами, садами и изящной исламской архитектурой — одна из величайших достопримечательностей Европы. Но и узкие переулки с тапас-барами добавляют ей самобытности.

Франция — за бортом рейтинга

В списке отсутствует еще одна известная европейская страна — Франция. Несмотря на то, что она остается самой посещаемой страной в мире (более 100 млн туристов ежегодно), ни один ее город не попал в топ-25.

Хотя Франция и остается стабильно популярной, такое отсутствие, возможно, свидетельствует об изменениях во вкусах читателей, преимущественно из США. Предпочтение теперь отдается меньшим, спокойным городам с лучшим соотношением цены и качества и с меньшим влиянием массового туризма, чем в мегаполисах вроде Парижа.

Последним европейским городом в рейтинге стал португальский Порту — 24-е место. Его стремительное развитие в туризме также свидетельствует о новых тенденциях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com