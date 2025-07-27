Объявлен полный список номинантов на премию имени Ежи Гедройца 27.07.2025, 21:36

Премия лучшей прозы на белорусском языке проводится ежегодно.

Премия лучшей прозы на белорусском языке проводится ежегодно. В этот раз она приурочена к 99-й годовщине со дня рождения патрона премии, который называл себя последним гражданином Великого княжества Литовского. Полный список номинантов опубликовал портал bellit.info.

В этом году в премии участвуют книги, изданные в 2024 году. Полный список номинантов на литературную премию имени Ежи Гедройца 2025 года:

«Мое баба — діректор морга» — Ольга Ополько (Голя из Ополя), самиздат

«Самы цымус: смакі і водары беларуска-габрэйскай кухні» — Алесь Белый, издательство Gutenberg Publisher

«Ад двух да пятнаццаці. Мая мама ў турме» — Ольга Величко, издательство Gutenberg Publisher

«Вольнеры. Бясконцы дзень» — Валерий Гапеев, издательство «Янушкевіч»

«Псіхараман. Уводзіны ў сучасную культуру» — Язеп Гниль, издательство «Лысы Чэрап»

«Гульні Цырцэі» — Змитер Дяденко, фонд Kamunikat.org

«Занзібар. Сталенне маладой душы» — Сергей Дубовец, издательство «Вясна»

«Стагоддзе НН» — Сергей Дубовец, издательство «Вясна»

«Сфагнумы» — Андрей Дудко и Ветераны карательной психиатрии, платформа для электронных книг Smashwords

«Стрыжэ і піша» — Сергей Календа, издательство Gutenberg Publisher

«Перамена месцаў» — Югася Каляда, издательство «Пфляўбаўм»

«Калі я выйду на волю» — Анна Комар, издательство Skaryna Press

«Там, дзе няма цемнаты: Радыё Свабода» — Александр Лукашук, издательство «Вясна»

«Апошняе пакаленне» — Макар, издательство «Янушкевич»

«Жыццё ў дванаццаці апавяданнях» — Алексей Проволоцкий, издательство «Янушкевіч»

«Залатое зерне» — Мечислав Ян Супрон, издательство Gutenberg Publisher

«Раз на дваццаць пяць тысяч гадоў» — Анка Упала, издательство Alena Kazlova

«Гвалт» — Александр Чернухо, издательство «Янушкевіч»

«Забойства на вуліцы Макаёнка» — Клёк Штучны, аудиоиздательство Audiobooks.by и издательство «Янушкевіч»

В этом году среди публичных персон в составе жюри будут: белорусистка, литературовед, адъюнкт кафедры белорусистики Варшавского университета Катажина Дрозд-Урбаньска; литературовед, критик, драматург, главный редактор научного журнала «Studia Białorutenistyczne» Сергей Ковалев; поэт, переводчик, литературовед Андрей Хаданович.

Литературная премия имени Ежи Гедройца была основана в 2012 году. Она организуется Белорусским ПЕНом и Международным союзом белорусских писателей при поддержке посольства Республики Польша в Минске и Польского института.

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