В США одобрение Демократической партии – самое низкое за 35 лет 27.07.2025, 21:53

Опрос.

Одобрение американской Демократической партии находится на самом низком уровне за более чем три десятилетия.

Об этом свидетельствует опубликованный в субботу The Wall Street Journal опрос.

Новый опрос, проведенный социологом от Демократической партии Джоном Анзалоне и социологом от Республиканской партии Тони Фабрицио, показал, что популярность демократов находится на самом низком уровне за более чем три десятилетия опросов WSJ: 63 процента избирателей имеют неблагоприятное мнение о партии.

Лишь 33% избирателей положительно относятся к демократам, а ничтожные 8% имеют «очень положительное» мнение.

Хотя избиратели все еще испытывают значительную озабоченность по поводу того, как президент и Республиканская партия решают вопросы экономики, инфляции, тарифов и внешней политики, большинство респондентов, тем не менее, говорят, что они больше доверяют республиканцам в решении этих вопросов в Конгрессе.

И Дональда Трампа, и Республиканскую партию в целом также не любят больше американцев, чем любят, но гораздо меньше, чем демократов в этом опросе. По данным опроса WSJ, президент имеет -7 пунктов неблагоприятного отношения, тогда как Республиканская партия имеет -11 пунктов.

«Бренд демократов настолько плох, что они не имеют доверия, чтобы критиковать Трампа или Республиканскую партию. Пока они не восстановят связь с реальными избирателями и рабочими относительно того, за кого они выступают и каково их экономическое послание, у них будут проблемы», – сказал Анзалоне в интервью газете.

Несмотря на широкое раздражение демократами, избиратели все еще говорят, что если бы выборы состоялись сегодня, они бы поддержали демократа в Конгрессе, а не республиканца, 46 против 43%. Это все еще меньше, чем в 2017 году, за шесть месяцев первого срока Трампа, когда демократы имели преимущество в 8 пунктов в этой категории.

WSJ опросил 1500 зарегистрированных избирателей с 16 по 20 июля стационарными и мобильными телефонами. Погрешность составляет плюс-минус 2,5 процентных пункта.

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