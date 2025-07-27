До +29 градусов ожидается в Беларуси в понедельник
- 27.07.2025, 22:01
Пройдут сильные ливни.
Грозы и сильные ливни прогнозируются в Беларуси 28 июля, объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В понедельник будет облачно с прояснениями. Временами пройдут дожди, во многих районах грозы и сильные ливни. В дневные часы местами возможен град. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого.
Температура воздуха ночью составит 16-21 градус выше нуля. Днем будет плюс 23-29 градусов.