До +29 градусов ожидается в Беларуси в понедельник 27.07.2025, 22:01

Пройдут сильные ливни.

Грозы и сильные ливни прогнозируются в Беларуси 28 июля, объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет облачно с прояснениями. Временами пройдут дожди, во многих районах грозы и сильные ливни. В дневные часы местами возможен град. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление ветра до сильного порывистого.

Температура воздуха ночью составит 16-21 градус выше нуля. Днем будет плюс 23-29 градусов.

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