Залужный назвал 10 уроков российско-украинской войны 27.07.2025, 22:15

Во время войны друзья и союзники не всегда думают так же.

Украинцам думая о победе в войне с Россией, нужно быть готовым остаться в одиночестве. Не всегда победа может быть выгодна союзникам, заявил бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, посол в Великобритании Валерий Залужный в колонке Vogue, в которой он подытожил десять уроков российско-украинской войны.

«У тех, кто не дерется ради жизни, всегда есть своя выгода. И еще: оружие, которое не приносит выгоды, не применяется. Что это за оружие, говорить не буду. Сражаясь с большим врагом в одиночку, думай: какую победу ты хочешь и можешь получить сейчас, а какую - в будущем. Решения имеют свое время. Это не всегда сейчас», - отметил Залужный.

Он отметил, что во время войны друзья и союзники не всегда думают так же.

«Иногда для понимания даже простых вещей им нужно время. Как говорил Тимоти Снайдер, наша задача - сделать то, что очевидно для нас, очевидным для других. Иногда это спор даже вокруг того врага. Это время укрепить дружбу и объяснить правду», - считает экс-глава.

Валерий Залужный отмечает, что сосед, который помогает в беде, помогает прежде всего себе, но если он не пришел на помощь - "он является частью твоей беды".

«С соседями нужно дружить. А от тех, кто дружить не хочет - уметь защищаться», - пишет украинский посол в Британии.

По его убеждению, «самый дорогой ресурс войны - это люди», но не только потому, что их невозможно быстро восстановить, а еще и потому, что их можно потерять ментально и сделать непригодным.

«Враг постоянно работает над этим... Враг, не сломавший тебя на поле боя, в тот же миг будет ломать тебя в тылу. С той же силой, но более коварно. С теми же намерениями он придет и к твоему соседу, который помогает тебе», - отмечает Залужный.

Он отмечает, что величие и сила врага не всегда такая, какой ее представляют его вожди и пропагандисты. Единственным мерилом силы, даже в условиях высокотехнологичной войны является «дух, который тело рвет к бою».

«На войне чудес не бывает. Некоторым законам, по которым идет война, много тысячелетий, некоторые возникают прямо сейчас. Только они влияют на ход войны. Иногда, чтобы понять это, нужно заплатить сверхвысокую цену. Незнание этих законов не защищает от поражения» , - считает Залужный.

По его словам, сила Украины сегодня дает шанс сформировать новый миропорядок, который не является не монополярным тоталитарным, но с шансом на демократические ценности.

«В мире, который необратимо изменился, именно мы, Украина, ежедневно даем шанс нашим соседям, Европе, спасти свою безопасность и своих граждан. Именно нам, оставленным в одиночестве в нехватке снарядов и пушек, удалось сдвинуть колесо научно-технического прогресса.

Сегодня мы имеем самую большую и самую боеспособную армию на Европейском континенте. Поэтому именно вокруг нас, нашего мужества, героизма и инновационности возможно сформировать новую архитектуру безопасности в Европе», — заключает Валерий Залужный.

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